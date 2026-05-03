Ο Ρόσα με βολίδα κράτησε ανοικτή την πόρτα της Ευρώπης

Οι γαλαζοκίτρινοι αντέδρασαν στο πρωτάθλημα μετά τον αποκλεισμό στα ημιτελικά του κυπέλλου, επικρατώντας για την πρώτη φορά φέτος της ΑΕΚ και ανέβηκαν στους 52 βαθμούς.

Με την νίκη της αυτή, η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία διατηρεί τις ελπίδες της για έξοδο στην Ευρώπη, παρόλο που τα πράγματα δεν εξαρτώνται από την ίδια με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε. Από την άλλη, η ΑΕΚ, έχασε την ευκαιρία να «κλειδώσει» μία και καλή το ευρωπαϊκό εισιτήριο παραμένοντας στους 61 βαθμούς.

Το πρώτο ημίχρονο ξεκίνησε με διπλή ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ στο 22ο λεπτό, ωστόσο ο Αλομέροβιτς είπε «όχι» σε Τομάς και Ντράζιτς στην ίδια φάση. Στο 35΄ο Λαϊφης, σημάδεψε το δοκάρι με κεφαλιά εντός περιοχής. Οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια με το αποτέλεσμα στο 0-0.

Τέλος αγώνα, 1-0.

90΄Πέντε λεπτά ο έξτρα χρόνος.

80΄Τελευταίο δεκάλεπτο.

67΄ΓΚΟΛ ο ΑΠΟΕΛ, 1-0 με Ρόσα. Φοβερό γκολ από τον Βραζιλιάνο με δυνατό συρτό σουτ εκτός περιοχής.

63΄Καλή στιγμή για την ΑΕΚ. Ο Λέδες έκανε το σουτ εκτός περιοχής με την μπάλα να φεύγει λίγο έξω.

55΄Καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ! Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Καρδέρο, η μπάλα λίγο έξω.

54΄Έχει μπει πιο επιθετικά η ΑΕΚ στο δεύτερο μέρος.

46΄Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος.

Τέλος πρώτου μέρους.

45΄Τρία λεπτά ο έξτρα χρόνος.

35΄Δοκάρι για τον ΑΠΟΕΛ έπειτα από κεφαλιά του Λαΐφη εντός περιοχής.

22΄Διπλή ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ! Πρώτα ο Τομάς και ακολούθως ο Ντράζιτς, δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον Αλομέροβιτς.

18΄Καλή στιγμή για την ΑΕΚ, σουτ του Εκπολό εντός περιοχής, απέκρουσε ο Περέιρα.

14΄Σουτ του Ντράζιτς εντός περιοχής, δεν πέρασε η μπάλα.

1΄Σέντρα

ΑΠΟΕΛ: Περέιρα, Νανού, Μπρόρσον, Λαΐφης, Μιρ, Ρόσα (76΄Αντωνίου) Ντάλσιο, Καττιρτζής (1΄Ολαγίνγκα, 67΄Κούτσακος), Τομάς (87΄Πουρσαϊτίδης) Μαντσίνι (67΄Μαϊόλι) Ντράζιτς.

ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Εκπολό, Μιλίτσεβιτς, Ρομπέρζ, Γκαρσία, Μιραμόν, Πονς, Λέδες, Μουντραζίγια (80΄Γκονζάλεζ), Καρδέρο (61΄Ιβάνοβιτς), Μπάγιτς.

ΣΚΟΡΕΡ: 67΄Ρόσα/-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 15΄Λαΐφης, 64΄Μιρ, 75΄Ρόσα, 90+1΄Πουρσαϊτιδης, 90+3΄Περέιρα/81΄Γκαρθία

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Έντγκαρ Μάλσεβς

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

4ος Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος

VAR: Αντρέις Γκλουχόβς

AVAR: Στυλιανού Μάριος

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος