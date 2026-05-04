ΑΕΚ: Ανησυχία για Στρακόσα – Τέλειωσε με ενοχλήσεις το ματς

Ο Θωμάς Στρακόσα φαίνεται πως τραυματίστηκε στην προσπάθεια του να αποκρούσει το σουτ του Τσέριν.

Με ενοχλήσεις αποχώρησε από το ντέρμπι της Λεωφόρου ο Θωμάς Στρακόσα. Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ έκανε κάποιες σωτήριες επεμβάσεις στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, αλλά φαίνεται πως χτύπησε στο 83’, όταν απέκρουσε το σουτ του Τσέριν.

Σε εκείνο το σημείο μπήκε το ιατρικό επιτελείο της Ένωσης και περιποιήθηκε τον Στρακόσα, ο οποίος ολοκλήρωσε κανονικά το ντέρμπι. Μετά το τέλος του αγώνα ήταν εμφανές ότι έχει έντονες ενοχλήσεις και άμεσα αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις για να φανεί αν πρόκειται για κάτι σοβαρό.

