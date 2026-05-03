«Μας δίνει αυτοπεποίθηση και θα γιορτάσουμε αυτή τη δύσκολη εβδομάδα» - Τι είπε για Μάρκες

Φανερά ικανοποιημένος παρουσιάστηκε ο Ερνάν Λοσάδα.

Ο προπονητής του Απόλλωνα παραχώρησε δηλώσεις μετά τη νίκη επί της Πάφου, για την εμφάνιση της ομάδας του αλλά και τη συνέχεια.

Αναλυτικά: «Πήραμε τους τρεις βαθμούς κάτω από δύσκολες συνθήκες. Είναι δύσκολος ο προγραμματισμός, είναι πολλά τα παιχνίδια. Στα πρώτα 25 λεπτά παίξαμε απίστευτο ποδόσφαιρο. Στο δεύτερο η ομάδα είχε κούραση, πιο βαριά πόδια και έπρεπε να παλέψουμε. Έχουμε άλλο ένα παιχνίδι δύσκολο. Με το ρόστερ που έχουμε, δεν είναι τόσο μεγάλο για τις δύο διοργανώσεις. Είναι μια νίκη που μας βοηθά και στο κύπελλο. Μας δίνει αυτοπεποίθηση και θα γιορτάσουμε αυτή τη δύσκολη εβδομάδα.

Δεν ξέρω πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του Μάρκες. Είχε μια ενόχληση. Ο Εσκρίτσε έπαιξε πολλά παιχνίδια ως βασικός, έδωσε τα πάντα όμως δεν είχε άλλη ενέργεια και έπρεπε να τον προστατεύσω».