Γκαρσία: «Τι να σας πω για τον διαιτητή, ήταν χάλια»

«Ήμασταν καλύτεροι και κερδίσαμε δίκαια. Οι αλλαγές βοήθησαν, δυσκολευτήκαμε λίγο στο τέλος»

Για τον διαιτητή της αναμέτρησης: «Τι να σας πω. Ήταν χάλια, ήταν πέναλτι. Αν παίρναμε ισοπαλία, θα λέγαμε για το πέναλτι. Σε πολλές φάσεις δεν ήταν καλός. Αν είναι ξένος, πρέπει να είναι καλός. Όχι ξένος από Βολιβία και τέτοια. Όλοι κάνουν λάθη αλλά έχετε δίκαιο, δεν ήταν καλός»

Για το ότι αγωνίστηκε μόνο ένας Κύπριος ως βασικός: «Ποιοι έπαιξαν πέρσι; Ο Λαΐφης και ποιος άλλος; Εγώ δεν κοιτάω διαβατήριο, κοιτάω ποιος είναι καλύτερος. Με τα λάθη που κάνω, όποιος αξίζει θα παίξει. Αν δείτε τα νούμερα όλοι έχουν παίξει. Ο μικρός τραυματίστηκε, μπορεί να ήταν βασικός όλη την σεζόν. Ο Πιέρος τραυματίστηκε. Ο Νικόλας παίζει, ο Πούρσα δεν έπαιζε, φέτος παίζει και είναι και καλός. Στην Πάφο ποιος Κύπριος παίζει που έχει ένα μπάτζετ τόσο μεγάλο»

Για τον Ρόσα: «Είχε πρόβλημα στον αστράγαλο και έγινε αναγκαστική αλλαγή»

Για τον Καττιρτζή: «Θα τον δούμε αύριο. Μπορούσα να ρισκάρω, αλλά γιατί να το κάνω. Είναι μικρός, έχει 6-7 μήνες που ήταν εκτός. Τώρα παίζει και είναι λογικό, τώρα βρίσκει ρυθμό. Είναι καλός παίκτης και του το είπα»

Για τη νέα σεζόν του ΑΠΟΕΛ: «Για το θέμα αυτό δεν μιλάω μέχρι να τελειώσει η σεζόν. Δεν είμαι εγώ ο σημαντικός. Ήρθα για να βοηθήσω και αυτό που πρέπει να κάνει η διοίκηση είναι να πει την αλήθεια. Όλοι κοιτάνε πιο πολύ με την καρδιά, θέλουν νίκες. Τώρα θέλει ξεκάθαρο πλάνο. Να πεις του κόσμου ότι θα κάνουμε αυτό και αυτό, να έχουμε υπομονή και υποστήριξη»