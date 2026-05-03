ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γκαρσία: «Τι να σας πω για τον διαιτητή, ήταν χάλια»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Γκαρσία: «Τι να σας πω για τον διαιτητή, ήταν χάλια»

Διαβάστε όσα είπε ο Πάμπλο Γκαρσία μετά το τέλος του αγώνα του ΑΠΟΕΛ με την ΑΕΚ και την νίκη των γαλαζοκιτρίνων με 1-0

«Ήμασταν καλύτεροι και κερδίσαμε δίκαια. Οι αλλαγές βοήθησαν, δυσκολευτήκαμε λίγο στο τέλος»

Για τον διαιτητή της αναμέτρησης: «Τι να σας πω. Ήταν χάλια, ήταν πέναλτι. Αν παίρναμε ισοπαλία, θα λέγαμε για το πέναλτι. Σε πολλές φάσεις δεν ήταν καλός. Αν είναι ξένος, πρέπει να είναι καλός. Όχι ξένος από Βολιβία και τέτοια. Όλοι κάνουν λάθη αλλά έχετε δίκαιο, δεν ήταν καλός»

Για το ότι αγωνίστηκε μόνο ένας Κύπριος ως βασικός: «Ποιοι έπαιξαν πέρσι; Ο Λαΐφης και ποιος άλλος; Εγώ δεν κοιτάω διαβατήριο, κοιτάω ποιος είναι καλύτερος. Με τα λάθη που κάνω, όποιος αξίζει θα παίξει. Αν δείτε τα νούμερα όλοι έχουν παίξει. Ο μικρός τραυματίστηκε, μπορεί να ήταν βασικός όλη την σεζόν. Ο Πιέρος τραυματίστηκε. Ο Νικόλας παίζει, ο Πούρσα δεν έπαιζε, φέτος παίζει και είναι και καλός. Στην Πάφο ποιος Κύπριος παίζει που έχει ένα μπάτζετ τόσο μεγάλο»

Για τον Ρόσα: «Είχε πρόβλημα στον αστράγαλο και έγινε αναγκαστική αλλαγή»

Για τον Καττιρτζή: «Θα τον δούμε αύριο. Μπορούσα να ρισκάρω, αλλά γιατί να το κάνω. Είναι μικρός, έχει 6-7 μήνες που ήταν εκτός. Τώρα παίζει και είναι λογικό, τώρα βρίσκει ρυθμό. Είναι καλός παίκτης και του το είπα» 

Για τη νέα σεζόν του ΑΠΟΕΛ: «Για το θέμα αυτό δεν μιλάω μέχρι να τελειώσει η σεζόν. Δεν είμαι εγώ ο σημαντικός. Ήρθα για να βοηθήσω και αυτό που πρέπει να κάνει η διοίκηση είναι να πει την αλήθεια. Όλοι κοιτάνε πιο πολύ με την καρδιά, θέλουν νίκες. Τώρα θέλει ξεκάθαρο πλάνο. Να πεις του κόσμου ότι θα κάνουμε αυτό και αυτό, να έχουμε υπομονή και υποστήριξη»

 

 

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε με τριάρα στον Ολυμπιακό

Ελλάδα

|

Category image

Ετοιμάζει βαλίτσες για την Ευρώπη ο Απόλλωνας και βάζει σε… μπελάδες την Πάφο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ανησυχία με Μπρούνο στην Πάφο!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ολοκλήρωσε την προσπάθειά της στον διεθνή αγώνα η Καρολίνα Πελενδρίτου

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ροθάδα: «Δεν ήμασταν καλοί, κάναμε λάθη»

ΑΕΚ

|

Category image

Γκαρσία: «Τι να σας πω για τον διαιτητή, ήταν χάλια»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η Γιουνάιτεντ κέρδισε τη Λίβερπουλ στη ματσάρα του «Όλντ Τράφορντ» και ξανά στο Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συναγερμός με Μάρκες στον Απόλλωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Παράπονα για Έντγκαρ Μάλσεβς

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

BINTEO: Ο Ρόσα είχε... το κλειδί και ο ΑΠΟΕΛ συνεχίζει να ελπίζει!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Ρόσα με βολίδα κράτησε ανοικτή την πόρτα της Ευρώπης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με την ΑΕΚ η απονομή του πρωταθλήματος στην Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ολοκληρώθηκε η α΄ φάση του πρωτάθλημα Ένταξης - Τα αποτελέσματα

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Πρώτος τίτλος για την Τουν σε 128 χρόνια ιστορίας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εκτάκτως στο νοσοκομείο ο Σερ Αλεξ Φέργκιουσον

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη