ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ο ΑΠΟΕΛ «αναζωπύρωσε» τη μάχη για την 4η θέση

Στο -3 πλέον η ομάδα του Γκαρσία από την Πάφο του Σα Πίντο.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής της β΄ φάσης έφεραν έναν δεδομένο. Πως η μάχη για την 4η θέση που υπό προϋποθέσεις θα προσφέρει ευρωπαϊκό εισιτήριο, «αναζωπυρώθηκε».

Ο ΑΠΟΕΛ δεν... παραδίνεται και με τη νίκη επί της ΑΕΚ, πλησίασε την Πάφο στους τρεις βαθμούς. Και με τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε, όλα παίζονται.

Η διαφορά των γαλαζοκιτρίνων από την 2η και 3η θέση που συγκατοικούν ΑΕΚ και Απόλλωνας είναι στο -9 και ναι μεν μαθηματικά ελπίζει, είναι όμως σχεδόν αδύνατο να τους φτάσει ενώ μειονεκτεί και με τους δύο σε ισοβαθμία.

Όσο για τον Απόλλωνα, πλέον ετοιμάζει βαλίτσες για την Ευρώπη και αυτό μπορεί να το πράξει τόσο μέσω του πρωταθλήματος όσο και του κυπέλλου.

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ομόνοια - Άρης 3-0

(6΄ Τάνκοβιτς, 22΄, 57΄ Μαέ)

ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ 1-0

(67΄ Ρόσα)

Απόλλων - Πάφος FC 2-1

(10΄ αυτ. Λουκάσεν / 21΄ Τόμας, 25΄ Λουίζ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Κυριακή, 10 Μαΐου)

18:00 Άρης - ΑΠΟΕΛ

18:00 Πάφος FC - Ομόνοια

18:00 ΑΕΚ - Απόλλων

