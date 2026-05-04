Ομόνοια: Tι συμβαίνει με τα συμβόλαια κάποιων σημαντικών παικτών

Αρκετά ενδιαφέροντα είπε ο συντονιστής του ποδοσφαιρικού τμήματος της Ομόνοιας, Σίμος Ταραπουλούζης, σε τηλεοπτική του εμφάνιση, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ανάμεσα σε αυτά που αναφέρθηκε στην εκπομπή Goal N’ Roll της Cytavision ήταν και το μέλλον κάποιων εκ των σημαντικών ποδοσφαιριστών των πρασίνων.

Για τον Φαμπιάνο τόνισε ότι ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας έχει το ελεύθερο για να αποφασίσει εάν θα συνεχίσει ή θα σταματήσει.

Για τον Σεμέδο επισήμανε ότι υπάρχει στο τραπέζι πρόταση από τους πρασίνους. Σε σχέση με την απουσία του παίκτη στο Μουντιάλ, τόνισε ότι θα χάσει το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Όσον αφορά στον Μαέ, για τον οποίο μίλησε με τα καλύτερα λόγια σημειώνοντας ότι το περασμένο καλοκαίρι ήταν πρώτος στόχος για την επιθετική γραμμή και χρειάστηκε η συμβολή του Σταύρου Παπασταύρου για υλοποίηση της μεταγραφής, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027. Σημείωσε όμως ότι υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο, με βάση και τις επιδόσεις του παίκτη, να προκύψει ενδιαφέρον από το εξωτερικό.

Γενικότερα, ανάφερε ότι δεν υπάρχει ακόμη κάποια απόφαση για το υφιστάμενο ρόστερ. Ξεκαθάρισε πάντως ότι κινήσεις ενίσχυσης θα γίνουν μόνο για θέσεις που διαπιστώνεται ή θα διαπιστωθεί ότι χρειάζεται βελτίωση η ομάδα.

Σε άλλο σημείο ανάφερε ότι πρώτη επιλογή για ενίσχυση είναι η κυπριακή αγορά, είτε αφορά Κύπριους, είτε ξένους ποδοσφαιριστές.