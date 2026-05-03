Η Ομόνοια «χάλασε» το... ιστορικό ρεκόρ!

Με την κατάκτηση του 22ου πρωταθλήματος στην ιστορία της η Ομόνοια στέρησε τη δημιουργία ενός ξεχωριστού ρεκόρ στο κυπριακό ποδόσφαιρο: το να υπάρξουν έξι διαφορετικοί πρωταθλητές σε έξι χρόνια!

Όταν πριν από έναν χρόνο η Πάφος στέφθηκε πρωταθλήτρια, ήταν η πέμπτη διαφορετική σε ισάριθμες σεζόν (είχαν προηγηθεί Ομόνοια, Απόλλων, Άρης και ΑΠΟΕΛ μεταξύ 2021 - 2024), κάτι που συνέβη μόλις για δεύτερη φορά, μετά την πενταετία 1950-54 (Ανόρθωση, Τσετίν Καγιά, ΑΠΟΕΛ, ΑΕΛ, Πεζοπορικός).

Ποτέ στην ιστορία του κυπριακού ποδοσφαίρου δεν είχαμε έξι σερί διαφορετικούς πρωταθλητές και ούτε τώρα συνέβη κάτι τέτοιο, με το τριφύλλι να... τερματίζει το σερί στους πέντε.

Σημειώνεται ότι με βάση τις ομάδες που απαρτίζουν το πρώτο γκρουπ των πλέι οφ, το ρεκόρ θα γινόταν μόνο αν τον τίτλο κατακτούσε η ΑΕΚ, καθώς οι άλλες πέντε της εξάδας είναι αυτές που σήκωσαν τα προηγούμενα πέντε πρωταθλήματα.