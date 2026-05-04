Τα δεδομένα για την απονομή, τη φιέστα και τα αγωνιστικά της Ομόνοιας

Όλες οι απαντήσεις που αφορούν τους πρασίνους για την παράδοση του τίτλου και τα αγωνιστικά δεδομένα

Όπως έγινε γνωστό, η απονομή του πρωταθλήματος στην Ομόνοια θα γίνει μετά τον αγώνα της ερχόμενης Κυριακής, 10 Μαΐου, στις 18:00 απέναντι στην ΑΕΚ.

Με την ολοκλήρωση του παιχνιδιού θα στηθεί μία μικρή εξέδρα και θα παραδοθεί ο 22ος τίτλος στους πράσινους.

Όσον αφορά στα εισιτήρια, είναι δεδομένο ότι – όπως έγινε και με τον Άρη – η ομάδα της Λευκωσίας θα ζητήσει και μέρος της Νότιας, όμως δεδομένου ότι, σε αντίθεση με το συγκρότημα της Λεμεσού, αυτή τη φορά η Αστυνομία θεωρεί υψηλής επικινδυνότητας τον αγώνα με την ΑΕΚ, δεν είναι σίγουρο ότι θα πάρουν την Νότια. Αυτό θα φανεί από τις συζητήσεις ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές τις επόμενες ημέρες.

Από εκεί και πέρα, υπάρχουν σκέψεις και για τη φιέστα. Γίνονται διεργασίες και θα υπάρξουν εξελίξεις σε μεταγενέστερο στάδιο.

Όσον αφορά στα αγωνιστικά, σήμερα λόγω συμπλήρωσης καρτών οι Σεμέδο, Εβάντρο και Κουλιμπαλί θα λείψουν στον ερχόμενο αγώνα (06/05) αγώνα απέναντι στην Πάφο. Εντός της ημέρας θα αξιολογηθεί η κατάσταση του Παναγιώτου, ενώ δεδομένα εκτός για τον αγώνα της Τετάρτης είναι ο Ανδρέου.

