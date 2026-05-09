Η πρώτη πεντάρα της σεζόν μετά τις τριάρες

Αποχαιρέτησε με τον καλύτερο τρόπο τον κόσμο της η Ανόρθωση, για την περίοδο 2025-26. Η ομάδα της Αμμοχώστου έδωσε το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι, ενώ την Παρασκευή, 15 Μαΐου, θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της με το εκτός έδρας ματς κόντρα στον Ολυμπιακό.

Η «Κυρία» επικράτησε ψες 5-2 της Ε.Ν Ύψωνα, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις τόσο για το γεγονός πως αρνήθηκε να χάσει (ήταν πίσω στο σκορ με 1-2) όσο και για την επιθετική της προσέγγιση. Το στίγμα του Καμορανέζι φαίνεται όλο και πιο έντονα παιχνίδι με παιχνίδι. Οι ποδοσφαιριστές δείχνουν καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο και αυτό οδήγησε την ομάδα της Αμμοχώστου μακριά από περιπέτειες.

Η Ανόρθωσης σκόραρε για πρώτη φορά στην τρέχουσα σεζόν, περισσότερα από τρία γκολ! Μόνο τρεις φορές σκόραρε τρία. Τις δύο κόντρα στην Ένωση και μια κόντρα στον Ακρίτα. Στις 23 Νοεμβρίου απέδρασε με το… αγχωτικό 3-2 από το «Τάσος Μάρκου», ενώ στις 28 Φεβρουαρίου επικράτησε 3-0 των «βυσσινί» στο «Αντώνης Παπαδόπουλος». Στις 21 Μαρτίου πήρε τη νίκη με 3-2 επί του Ακρίτα.

Χθες, ήταν η μοναδική φορά που η «Κυρία» βρήκε πέντε φορές τον δρόμο για τα δίχτυα, με πέντε διαφορετικούς σκόρερ! Ο λόγος για τους Σένσι, Ιωάννου, Κις, Φουρτάδο, Χαραλάμπους,