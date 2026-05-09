Πρωταγωνιστές στην Ανόρθωση της... νέας εποχής
Στο παιχνίδι με την Ε.Ν. Ύψωνα, ο Κις σκόραρε το δεύτερο του γκολ και ο Φουρτάδο βρήκε δίχτυα για τρίτη φορά.
Ο Τάμας ΚΙς και Γκάμπριελ Φουρτάδο ήταν δύο μεταγραφές του περασμένου καλοκαιριού.
Και μαζί με τους υπόλοιπους στην μέτρια εώς κακή πορεία της Ανόρθωσης, θεωρήθηκαν «κακές» επιλογές.
Ωστόσο στην πορεία έδειξαν ηγετικά χαρακτηριστικά και στη νέα εποχή της «Κυρίας» που θα είναι χωρίς μεταγραφές λόγω του εμπάργκου, είναι δύο πολύ καλές επιλογές για να στηριχθεί η τεχνική ηγεσία.
Χ.Χ