Θα είναι σαν... μεταγραφή

Με αυτά τα λόγια που συνόδευσαν βίντεο με στιγμές του Κωστάκη Αρτυματά, η Ανόρθωση ευχήθηκε στον πολύπειρο μέσο που έκλεισε 33 χρόνια ζωής. Στάθηκε άτυχος, αφού από τις αρχές Φεβρουαρίου έχει παροπλιστεί και δεν μπορεί να βοηθήσει με πρόβλημα στο γόνατο. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 και με τη νέα σεζόν θα μπορεί να ξαναμπεί στο πλάνο. Ουσιαστικά θα αποτελέσει μία... μεταγραφή χωρίς ρίσκο, αφού είναι γνωστό, το τι μπορεί να προσφέρει. H αλήθεια είναι πως και πριν τραυματιστεί, δεν ήταν στα καλύτερα του, όμως είναι σημαντικό, να υπάρχουν στην ομάδα τέτοιες φυσιογνωμίες. Σύντομα θα ξεπεράσει το φράγμα των 200 συμμετοχών, έχοντας ως τώρα 185, πανηγυρίζοντας 8 γκολ.

Όσον αφορά τώρα στο αγωνιστικό μέτωπο, η Ανόρθωση στην αγώνα της Κυριακής (17:00) με την Ομόνοια Αραδίππου θα επιδιώξει να βάλει τέλος στα όποια σενάρια και να επικεντρωθεί στο «χτίσιμο» για τη νέα σεζόν. Το θετικό για τον προπονητή της «Κυρίας» Μάουρο Καμορανέζι είναι πως δεν έχει ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα.