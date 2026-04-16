Θα είναι σαν... μεταγραφή

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

«Πάθος. Δύναμη. Αρχηγική ψυχή. Δεν είναι απλά ο αρχηγός. Είναι ένας από εμάς».

Με αυτά τα λόγια που συνόδευσαν βίντεο με στιγμές του Κωστάκη Αρτυματά, η Ανόρθωση ευχήθηκε στον πολύπειρο μέσο που έκλεισε 33 χρόνια ζωής. Στάθηκε άτυχος, αφού από τις αρχές Φεβρουαρίου έχει παροπλιστεί και δεν μπορεί να βοηθήσει με πρόβλημα στο γόνατο. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 και με τη νέα σεζόν θα μπορεί να ξαναμπεί στο πλάνο. Ουσιαστικά θα αποτελέσει μία... μεταγραφή χωρίς ρίσκο, αφού είναι γνωστό, το τι μπορεί να προσφέρει. H αλήθεια είναι πως και πριν τραυματιστεί, δεν ήταν στα καλύτερα του, όμως είναι σημαντικό, να υπάρχουν στην ομάδα τέτοιες φυσιογνωμίες. Σύντομα θα ξεπεράσει το φράγμα των 200 συμμετοχών, έχοντας ως τώρα 185, πανηγυρίζοντας 8 γκολ.

Όσον αφορά τώρα στο αγωνιστικό μέτωπο, η Ανόρθωση στην αγώνα της Κυριακής (17:00) με την Ομόνοια Αραδίππου θα επιδιώξει να βάλει τέλος στα όποια σενάρια και να επικεντρωθεί στο «χτίσιμο» για τη νέα σεζόν. Το θετικό για τον προπονητή της «Κυρίας» Μάουρο Καμορανέζι είναι πως δεν έχει ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα.

Το ήθελε και το κάνει πράξη ο Καϊσέδο: Υπογράφει νέο συμβόλαιο με την Τσέλσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πανικός - Sold Out το «αιώνιο»!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Επέστρεψε, αλλά παραμένει στο... σκοτάδι ο Έντσο για την 11άδα της Τσέλσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φάρος τα «αιώνια» διπλα!

ΑΕΛ

|

Category image

Ολοκληρώνει την καριέρα του και ο Μπαουτίστα

Τένις

|

Category image

Ανέβασε ρυθμούς ενόψει ΑΠΟΕΛ η Ομόνοια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οι Μέμφις Γκρίζλις βγάζουν στο... σφυρί τον Μοράντ!

NBA

|

Category image

Σε ρυθμούς Ρουμανίας η Εθνική μας ομάδα Γυναικών

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Ιδιοκτήτης καταλανικής ομάδας της Γ' Ισπανίας ο Μέσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θα είναι σαν... μεταγραφή

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΑΕΛ: Η αποστολή για ΕΝΠ

ΑΕΛ

|

Category image

Ο «εφιάλτης» του Κιλιάν Μπαπέ...

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ο κόσμος παραμένει το πιο βασικό στήριγμα του ΑΠΟΕΛ»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Για τον Μπεργκ, απλώς άλλο ένα βήμα…

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ατομικό ο Ναν ενόψει Εφές

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη