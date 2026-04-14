Επιστρέφει ο «μαέστρος» Σένσι

Στα βαθιά μπαίνει η προετοιμασία της Ανόρθωσης για το κυριακάτικο παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου (19/04, 17:00),

Κατά τη διάρκεια των ημερών του Πάσχα ο Μάουρο Καμορανέζι, αφενός, έδωσε μέρες ξεκούρασης στους ποδοσφαιριστές και, αφετέρου, είχε τον χρόνο να δουλέψει μαζί τους για την επιστροφή στις επιτυχίες.

Ο προπονητής της «Κυρίας» είδε το αήττητό του να σπάει, όμως αυτό που προέχει είναι να κλειδώσει την παραμονή και μαθηματικά. Έτσι το ερχόμενο παιχνίδι είναι υψίστης σημασίας. Και σε αυτή την προσπάθεια επιστρέφει ο Στέφανο Σένσι. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Ανόρθωσης εξέτισε την ποινή του και πλέον τίθεται στη διάθεση του Καμορανέζι. Ο 30χρονος -ευτυχώς ή δυστυχώς- αποτελεί παίκτη-βαρόμετρο στα παιχνίδια της «Κυρίας». Είναι… παντού μέσα στον αγωνιστικό χώρο, παρασύρει τους συμπαίκτες του και είναι μια μονάδα που έλειψε από το τελευταίο παιχνίδι.

Παράλληλα, ο Καμορανέζι θα συνεχίσει να αξιοποιεί τους «παγκίτες» ώστε να είναι έτοιμος με το φινάλε της σεζόν στη διαμόρφωση του ρόστερ. Ήδη το έπραξε με τους Κατελάρη και Αμπουάγκι οι οποίοι επέστρεψαν στο αρχικό σχήμα.