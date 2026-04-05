Νίκη για να ξεμπερδέψει μια και καλή

Η ομάδα της Αμμοχώστου θέλει να… τελειώνει και μαθηματικά με την παραμονή

Η Ανόρθωση ταξιδεύει νωρίς το απόγευμα (16:00) με προορισμό το Δασάκι, όπου θα αναμετρηθεί με τον Εθνικό για την 2η αγωνιστική των play out.

Η «Κυρία» διατηρεί ένα αξιόλογο αήττητο με τον Καμορανέζι στον πάγκο, το οποίο της έδωσε το δικαίωμα να ανασάνει, καθώς μέχρι πρόσφατα, δεν αισθανόταν καθόλου ασφαλής όσον αφορά στην παραμονή.

Η ομάδα της Αμμοχώστου θέλει να… τελειώνει και μαθηματικά με την παραμονή, ώστε να ανοίξει το κεφάλαιο της επόμενης σεζόν. Ο Καμορανέζι έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων, δεσμεύεται με συμβόλαιο και έτσι το ερχόμενο Καλοκαίρι αναμένεται με συγκρατημένη αισιοδοξία.

Προγραμματισμός και οικονομικά δεδομένα είναι νούμερο ένα στην ατζέντα, ωστόσο προέχουν οι έξι εναπομείναντες αγωνιστικές.

Όσον αφορά στο αγωνιστικό, δεν υπολογίζονται οι Ηλία, Ντα Κρουζ και Αρτυματάς λόγω τραυματισμού και ο τιμωρημένος Σένσι.

