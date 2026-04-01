Αν δεν βρεθεί ένας σταθερός χρηματοδότης, τα πράγματα θα συνεχίσουν να λειτουργούν με αβεβαιότητα, παρά τις προσπάθειες της διοίκησης Κυριάκου Πραστίτη. Και ο «σταθερός χρηματοδότης» σημαίνει επενδυτής, για τον οποίο εδώ και κάποιες μέρες υπήρξε ανακοίνωση για επαφές, λέγοντας πως είναι σε πρώϊμο στάδιο.

Δεν βγαίνει... άχνα όμως από τους ανθρώπους που χειρίζονται το εν λόγω θέμα, γιατί απλά υπάρχει και συμφωνία εμπιστευτικότητας. Και μία λάθος... κίνηση ή διαρροή, ίσως φέρει πισωγύρισμα. Το τοπίο θα ξεκαθαρίσει μέσα στον Μάη, όταν και εφόσον ολοκληρωθεί η σεζόν.

Στο αγωνιστικό, η νίκη επί του Ακρίτα έφερε ξεγνοιασιά και την Κυριακή εκτός με τον Εθνικό (17:00), θα προσπαθήσει για το διπλό, που θα διώξει μία και καλή τις όποιες έγνοιες. Εκτός επιλογών είναι λόγω τιμωρίας ο Σένσι, αλλά και ο τραυματίας Αρτυματάς.

Χριστόφορος Χριστοφή