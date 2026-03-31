Το… παλεύει συνεχώς παρά τις αναποδιές

Παρά τις πολλές προσπάθειες της διοίκησης για εξεύρεση ρευστού για να κλείσουν «τρύπες», με τη συμβολή του κόσμου να είναι συγκινητική, η κατάσταση στην Ανόρθωση στο οικονομικό κομμάτι ήταν και παραμένει δύσκολη. Ο αγώνας... επιβίωσης για να μην υπάρξουν κυρώσεις είναι καθημερινός αλλά αναποδιές που κάνουν την εμφάνισή τους, όπως αυτή του Γουαρίς, αλλάζουν συνεχώς τα δεδομένα.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να καταβληθούν 155.000 στον Γαλλο φορ και γίνεται προσπάθεια για διακανονισμό. Όπως και με άλλους πολλούς. Και η διοίκηση Κυριάκου Πραστίτη εύχεται να μην υπάρξουν άλλες από το πουθενά που θα δυσκολέψουν περισσότερο την προσπάθεια.

Όσον αφορά το θέμα με τους επενδυτές δεν βγαίνει τίποτα προς τα έξω αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν γίνονται επαφές. Υπάρχουν σύμφωνα εμπιστευτικότητας που ανά πάσα στιγμή μπορούν να χαλάσουν μία συμφωνία που είναι κοντά και στην Ανόρθωση είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, απών στον αγώνα με τον Εθνικό θα είναι ο Στέφανο Σένσι, όπως και οι τραυματίες Αρτυματάς και Κις.