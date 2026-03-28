Αποχωρεί από την Ανόρθωση η Στέλλα Μάρκου

Ενημέρωσε μέσω ανάρτησης ότι σταματά από τα καθήκοντά της

Αποχωρεί από τη θέση του εκπρόσωπου Τύπου της Ανόρθωσης η Στέλλα Μάρκου. Κάτι που έκανε γνωστό μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

«Ανέκαθεν ήμουν ένα παιδί αλλιώτικο, διαφορετικό. Ως κορίτσι δεν μου άρεσαν οι κούκλες, προτιμούσα τις αλάνες και την μπάλα. Δύο χρονών βρέθηκα στον Ναό και εκεί αγάπησα μια πανέμορφη Κυρία με γαλάζια μάτια. Τα παιδιά δεν ξεχνούν και κάπως έτσι μεγάλωσα στο πλάι της, με λύπες και χαρές.Η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε να την υπηρετήσω περήφανα και βαρωσιώτικα τη δυσκολότερη της χρονιά. Παράσημο! Η επιλογή, με το που έγινε η πρόταση, ήταν μία, καμία δεύτερη σκέψη, κανένας ενδοιασμός. Κι ας άφηνα πίσω μια οικογένεια, ανθρώπους που αγαπώ και με αγαπούν. Κι ας άφηνα πίσω όσα πάλεψα για να έχω. Κι ας άφηνα πίσω την ασφάλεια που μου πρόσφεραν απλόχερα.Πορεύτηκα με τον Πρόεδρο, Κυριάκο Πραστίτη, και τη Διοίκηση, με μόνο στόχο να τη σώσουμε. Ακόμα πιο περήφανη που είδα από κοντά πως ένας Πρόεδρος και μια Διοίκηση μπορούν να θυσιάσουν τα πάντα για το ιδανικό τους.Ένα μεγάλο ευχαριστώ για το ταξίδι αυτό στους διοικούντες της Ανόρθωσης και ένα τεράστιο ευχαριστώ σε αυτά τα παιδιά, τα αλλιώτικα σαν και εμένα, που με δέχθηκαν, με αποδέχθηκαν, με στήριξαν και με υποστήριξαν, στα παιδιά αυτά της κερκίδας που δεν λύγισαν ποτέ μα της τραγούδησαν!Αποχωρώ από την Ανόρθωση για οικογενειακούς λόγους, γιατί καμιά φορά η ζωή επιφυλάσσει άλλα. Επιστρέφω πίσω στην κερκίδα (στη γνωστή μου θέση στη Νότια, ποτέ δεν έκρυψα ποια είμαι), πλημμυρισμένη από όμορφες στιγμές που θα με συντροφεύουν για πάντα.Έμεινε ακόμα λίγο, αλάνια, όλοι μαζί μέσω της πλατφόρμας (https://denlygisame.com/), λίγο ακόμα και θα την σώσουμε, γιατί έτσι γουστάρουμε, γιατί μπορούμε, γιατί είμαστε η Ανόρθωση Αμμοχώστου!Κάποιοι δεν θα καταλάβουν ποτέ τι σημαίνει να είσαι Ανόρθωση.Κάποιοι δεν θα καταλάβουν ποτέ πώς είναι να παρατάς τα πάντα για να ζήσεις λίγο κοντά της!Κάποιοι δεν θα καταλάβουν ποτέ πώς κατάφεραν αυτά τα παιδιά, τα αλλιώτικα, να σώσουν την Κυρία τους.Ευχαριστώ για ΟΛΑ, ΣΜ.»

