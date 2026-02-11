ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μάρκου: «Ενθουσιασμένος ο Λόπες με την επιστροφή, υπάρχει διαφορά στις προπονήσεις και στο γήπεδο με Καμορανέζι»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μάρκου: «Ενθουσιασμένος ο Λόπες με την επιστροφή, υπάρχει διαφορά στις προπονήσεις και στο γήπεδο με Καμορανέζι»

Η εκπρόσωπος τύπου της Ανόρθωσης παραχώρησε δηλώσεις στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0 και την εκπομπή «Κάνε Παιχνίδι»

Διαβάστε όσα είπε η Στέλλα Μάρκου: 

Για τη νίκη απέναντι στον Άρη: «Ήταν τρεις πολύτιμοι βαθμοί που συνοδεύτηκαν με καλή εμφάνιση. Όλα όσα έκαναν οι παίκτες μας στο γήπεδο έδειξαν ότι ήμασταν καλύτεροι και με πάθος και θέληση φτάσαμε στον στόχο μας. Μας άξιζε».

Για το επόμενο παιχνίδι: «Για να έχει αντίκρισμα η νίκη απέναντι στον Άρη, πρέπει να συνεχίσουμε νικηφόρα στο παιχνίδι της Παρασκευής απέναντι στον Ύψωνα. Πρέπει να μπούμε σε ένα δρόμο θετικών αποτελεσμάτων για να ξεγνοιάσουμε».

Για τον Λόπες: «Ο Ραφά είναι πολύ ενθουσιασμένος με την επιστροφή του στην ομάδα. Δεν είναι μόνο το γκολ που σημείωσε, αλλά και όλη του η συμπεριφορά από τη μέρα που ήρθε. Έχει προσωπικότητα».

Για την εμφάνιση του Φουρτάδο: «Ανανεώθηκε πρόσφατα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που δίνει τα πάντα και θέλει να είναι στην Ανόρθωση. Η φετινή χρονιά της Ανόρθωσης είναι σημαντικό να πλαισιώνεται από τόσους επαγγελματίες».

Για τα αγωνιστικά: «Ο Αρτυματάς θα κάνει σήμερα επέμβαση στο Βέλγιο. Ο Ντιόν θα είναι εκτός, ενώ επιστρέφει ο Σεργίου. Ο Μιχάλης Ιωάννου είναι διαθέσιμος από το προηγούμενο παιχνίδι. Μετά το τέλος της εγχείρησης του αρχηγού μας θα ενημερωθούμε από τους γιατρούς για το πόσο περίπου θα λείψει».

Για την αποχώρηση του Τίμουρ: «Κανένας χωρισμός ή αποχαιρετισμός δεν είναι εύκολος. Δεν ήταν εύκολη η απόφαση. Οι λόγοι είναι γνωστοί για την αποδέσμευσή του. Ο Κετσπάγια δεν είναι απλά ένας προπονητής για την ομάδα μας, και αυτή η φυγή δεν αναιρεί όσα προσέφερε στην ιστορία της ομάδας».

Για το συμβόλαιό του: «Το θέμα είναι εσωτερικό. Θέλω να τονίσω πως πάνω από την Ανόρθωση δεν μπαίνει τίποτα. Φέτος, είτε αρέσει είτε όχι, διανύουμε τη δυσκολότερη χρονιά μετά την προσφυγιά. Δεν θα κρυφτούμε ποτέ. Ο λόγος που δεν βγαίνουν κάποια πράγματα προς τα έξω είναι για το καλό και μόνο το καλό της Ανόρθωσης».

Για την επιστροφή του Καμορανέζι:«Υπάρχει διαφορά στην ομάδα, στο γήπεδο και στις προπονήσεις, και είναι κάτι που θέλουμε να έχει συνέχεια. Ήταν η επιλογή που κρίθηκε η καταλληλότερη. Ένας άνθρωπος που ξαναπέρασε από την ομάδα και το έργο που έδειξε την περασμένη φορά που ανέλαβε, σε μια δύσκολη περίοδο, ήταν αυτό που έπαιξε τον μεγαλύτερο ρόλο στην πρόσληψή του».

Για το σενάριο και τις ενδεχόμενες παραιτήσεις Μακρίδη/Πραστίτη: «Ο Πρόεδρος δεν θα έβαζε τίποτα πάνω από το καλό της ομάδας, ούτε καν τον εαυτό του. Άφησε τις δουλειές του και τρέχει την Ανόρθωση. Πάει πρώτος στο γραφείο και φεύγει τελευταίος. Όλη η επίθεση που δέχτηκε τις τελευταίες μέρες από μερίδα κόσμου τη θεωρώ άδικη. Το να γίνεται αυτή η επίθεση για μια απόφαση, το θεωρώ άδικο. Για τον Απόστολο Μακρίδη, επίσης θεωρώ άδικο ό,τι γίνεται γύρω από το πρόσωπό του. Κάνει πολύ περισσότερα πράγματα από το να φέρνει ποδοσφαιριστές και είναι λάθος η κριτική που δέχεται».

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τρίβουν τα μάτια τους οι Απολλωνίστες

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ - Πάφος: Να η ευκαιρία σας!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ομόνοια: Σημαντική πληροφορία για τα εισιτήρια του εντός έδρας αγώνα απέναντι στην Ριέκα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ένα θα δώσει σίγουρα...

ΑΡΗΣ

|

Category image

(ΒΙΝΤΕΟ) Μπεργκ στους μικρούς: «Στην Ομόνοια προσέχουμε τους νεαρούς, αν είστε αρκετά καλοί θα παίξετε»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μάρκου: «Ενθουσιασμένος ο Λόπες με την επιστροφή, υπάρχει διαφορά στις προπονήσεις και στο γήπεδο με Καμορανέζι»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Γουίλι Σεμέδο: Ούτε ο ίδιος θα ξέρει και είναι λογικό!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Άρσεναλ: Από το «κοντά αλλά όχι αρκετά» στο «φαβορί για τίτλο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απολύθηκε από την Τότεναμ ο Τόμας Φρανκ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Β’ Κατηγορία: Πρόγραμμα και τηλεοπτικές μεταδόσεις 5ης αγωνιστικής

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Τριανταφυλλίδης για υπόθεση Κούμα: «Σας λέω από τώρα ότι θα αρνηθεί τις κατηγορίες»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Απαίτηση εν μέσω κρίσης

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μαρσέιγ: Επίσημα παρελθόν ο Ντε Τσέρμπι μετά την βαριά ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πόσο εφικτό είναι να κουρευτεί ο οπαδός της Γιουνάιτεντ στα επόμενα πέντε ματς;

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παρέμβαση Κρις για τα τεκταινόμενα στον ΑΠΟΕΛ: «Αυτό το χαρτί, πρόκειται περί αστείας και φαιδρής κατάστασης»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη