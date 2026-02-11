Μάρκου: «Ενθουσιασμένος ο Λόπες με την επιστροφή, υπάρχει διαφορά στις προπονήσεις και στο γήπεδο με Καμορανέζι»

Διαβάστε όσα είπε η Στέλλα Μάρκου:

Για τη νίκη απέναντι στον Άρη: «Ήταν τρεις πολύτιμοι βαθμοί που συνοδεύτηκαν με καλή εμφάνιση. Όλα όσα έκαναν οι παίκτες μας στο γήπεδο έδειξαν ότι ήμασταν καλύτεροι και με πάθος και θέληση φτάσαμε στον στόχο μας. Μας άξιζε».

Για το επόμενο παιχνίδι: «Για να έχει αντίκρισμα η νίκη απέναντι στον Άρη, πρέπει να συνεχίσουμε νικηφόρα στο παιχνίδι της Παρασκευής απέναντι στον Ύψωνα. Πρέπει να μπούμε σε ένα δρόμο θετικών αποτελεσμάτων για να ξεγνοιάσουμε».

Για τον Λόπες: «Ο Ραφά είναι πολύ ενθουσιασμένος με την επιστροφή του στην ομάδα. Δεν είναι μόνο το γκολ που σημείωσε, αλλά και όλη του η συμπεριφορά από τη μέρα που ήρθε. Έχει προσωπικότητα».

Για την εμφάνιση του Φουρτάδο: «Ανανεώθηκε πρόσφατα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που δίνει τα πάντα και θέλει να είναι στην Ανόρθωση. Η φετινή χρονιά της Ανόρθωσης είναι σημαντικό να πλαισιώνεται από τόσους επαγγελματίες».

Για τα αγωνιστικά: «Ο Αρτυματάς θα κάνει σήμερα επέμβαση στο Βέλγιο. Ο Ντιόν θα είναι εκτός, ενώ επιστρέφει ο Σεργίου. Ο Μιχάλης Ιωάννου είναι διαθέσιμος από το προηγούμενο παιχνίδι. Μετά το τέλος της εγχείρησης του αρχηγού μας θα ενημερωθούμε από τους γιατρούς για το πόσο περίπου θα λείψει».

Για την αποχώρηση του Τίμουρ: «Κανένας χωρισμός ή αποχαιρετισμός δεν είναι εύκολος. Δεν ήταν εύκολη η απόφαση. Οι λόγοι είναι γνωστοί για την αποδέσμευσή του. Ο Κετσπάγια δεν είναι απλά ένας προπονητής για την ομάδα μας, και αυτή η φυγή δεν αναιρεί όσα προσέφερε στην ιστορία της ομάδας».

Για το συμβόλαιό του: «Το θέμα είναι εσωτερικό. Θέλω να τονίσω πως πάνω από την Ανόρθωση δεν μπαίνει τίποτα. Φέτος, είτε αρέσει είτε όχι, διανύουμε τη δυσκολότερη χρονιά μετά την προσφυγιά. Δεν θα κρυφτούμε ποτέ. Ο λόγος που δεν βγαίνουν κάποια πράγματα προς τα έξω είναι για το καλό και μόνο το καλό της Ανόρθωσης».

Για την επιστροφή του Καμορανέζι:«Υπάρχει διαφορά στην ομάδα, στο γήπεδο και στις προπονήσεις, και είναι κάτι που θέλουμε να έχει συνέχεια. Ήταν η επιλογή που κρίθηκε η καταλληλότερη. Ένας άνθρωπος που ξαναπέρασε από την ομάδα και το έργο που έδειξε την περασμένη φορά που ανέλαβε, σε μια δύσκολη περίοδο, ήταν αυτό που έπαιξε τον μεγαλύτερο ρόλο στην πρόσληψή του».

Για το σενάριο και τις ενδεχόμενες παραιτήσεις Μακρίδη/Πραστίτη: «Ο Πρόεδρος δεν θα έβαζε τίποτα πάνω από το καλό της ομάδας, ούτε καν τον εαυτό του. Άφησε τις δουλειές του και τρέχει την Ανόρθωση. Πάει πρώτος στο γραφείο και φεύγει τελευταίος. Όλη η επίθεση που δέχτηκε τις τελευταίες μέρες από μερίδα κόσμου τη θεωρώ άδικη. Το να γίνεται αυτή η επίθεση για μια απόφαση, το θεωρώ άδικο. Για τον Απόστολο Μακρίδη, επίσης θεωρώ άδικο ό,τι γίνεται γύρω από το πρόσωπό του. Κάνει πολύ περισσότερα πράγματα από το να φέρνει ποδοσφαιριστές και είναι λάθος η κριτική που δέχεται».