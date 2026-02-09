Στην 7η απόπειρα ξόρκισε την κατάρα η Ανόρθωση!

Ο Ράφα Λόπες δεν αστόχησε από την άσπρη βούλα και με το γκολ του στο 45΄ η Ανόρθωση πήρε μία σπουδαία νίκη στη μάχη που κάνει να απεμπλακεί από την επικίνδυνη ζώνη. Χρειάστηκε φυσικά και ο τερματοφύλακας Κάρλστρομ που όποτε χρειάστηκε, έδειξε ετοιμότητα.

Η νίκη επί του Άρη ήταν η πρώτη στο «Αλφαμέγα» επί της συγκεκριμένης ομάδας. Είχε μετρήσει τέσσερις ήττες και δύο ισοπαλίες σε έξι εξορμήσεις το προηγούμενο διάστημα.

Ο Καμορανέζι κρατούσε το μαγικό ραβδί και η «Κυρία» έκανε μία απίστευτη απόδραση που για πολλούς ήταν... εκτός προγράμματος.