Καμορανέζι: «Μια νίκη που ήρθε με πολλές θυσίες»

Πανευτυχής στο ντεμπούτο του στον πάγκο της Ανόρθωσης ο Μάουρο Καμορανέζι, ο οποίος είδε την ομάδα του να περνάει με νίκη από τη Λεμεσό επί του Άρη (0-1). Ο Ιταλο-Αργεντίνος προπονητής δήλωσε τα ακόλουθα στη συνέντευξη Τύπου:

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Ευχαριστώ τους ποδοσφαιρισδτές μου που μέσα σε δύο μέρες μου έδειξαν όρεξη και αλλαγή. Δεν ήταν εύκολο να προβλέψει κάποιος ότι θα επιστρέψουμε στη Λάρνακα με τη νίκη αλλά είναι μια νίκη που ήρθε με πολλές θυσίες. Τώρα έχουμε λίγες μέρες για να δουλέψουμε και να συνεχίσουμε να ανεβαίνουμε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο καθώς νιώσαμε ότι παίζαμε στο σπίτι μας».

Σε ερώτηση, αν η Ανόρθωση θα κινδυνέψει με υποβιβασμό, είπε «Η βαθμολογία λέει ότι η ομάδα νίκησε μόνο σε τέσσερις αγώνες και αυτό πρέπει να αλλάξει. Θα έχουμε 11 τελικούς, ήταν μια καλή αρχή».