Η τρίτη ήταν… εφιαλτική

Με συμβόλαιο μάλιστα συνεργασίας μέχρι το 2028. Συνόδευε την τότε ανακοίνωση, με τα εξής «ζεστά» λόγια: «Ο άνθρωπος που αγαπήθηκε όσο λίγοι από τους Ανορθωσιάτες δηλώνει παρών στην πιο κρίσιμη καμπή της ιστορίας μας για την επιβίωση».

Η τρίτη του θητεία όμως δεν διήρκεσε πολύ λίγο αφού από χθες ο Γεωργιανός τεχνικός αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της «Κυρίας», με μία ομολογουμένως «ψυχρή» ανακοίνωση. «Η Ανόρθωση Αμμοχώστου ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Τιμούρ Κετσπάγια και τους συνεργάτες του».

Μόλις 148 μέρες μετά, σχεδόν πέντε μήνες και 20 παιχνίδια. Και ήταν εφιαλτική η τρίτη του θητεία αφού η Ανόρθωση με 20 βαθμούς είναι στην 11η θέση και μόλις στο +3 από την επικίνδυνη ζώνη.

Η πρώτη του θητεία (2004-2009) διήρκεσε σχεδόν πέντε χρόνια με 128 αγώνες και με πολλές χαρές αφού πανηγυρίστηκαν δύο πρωταθλήματα, ένα κύπελλο και είσοδος στους ομίλους του Champions League. H δεύτερη θητεία ήταν τρία χρόνια (2019-22) και 119 αγώνες, με κατάκτηση κυπέλλου και είσοδο σε ομίλους του Conference League.

Στην ανακοίνωση δεν γίνεται λόγος για κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας. Κι αυτό διότι στη συνάντηση που είχαν οι δύο πλευρές, δεν μπήκαν στη διαδικασία να μιλήσουν για τις λεπτομέρειες της έκδοσης του διαζυγίου. Αυτό θα γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ο κύριος λόγος

Η ήττα από τον Ακρίτα αλλά κυρίως η εμφάνιση, προφανώς έπαιξαν τον ρόλο τους ώστε να χωρίσουν σε μόλις πέντε μήνες και 20 παιχνίδια οι δρόμοι των δύο πλευρών. Πέντε νίκες, οκτώ ήττες και εφτά ισοπαλίες ήταν ο απολογισμός του Κετσπάγια. Ιδιαίτερος προβληματισμός υπήρχε για το γεγονός ότι η «Κυρία», σε σειρά σημαντικών αναμετρήσεων, δεν κατάφερνε να ανταποκριθεί ικανοποιητικά, δηλαδή απέναντι σε ομάδες της κάτω ζώνης. Έχασε από Ομόνοια Αραδίππου και Ακρίτα, έφερε ισοπαλία με Ολυμπιακό και γενικά η εικόνα προβλημάτιζε στα κρίσιμα.

Σίγουρα όμως, δεν φταίει μόνο ο προπονητής. Είναι και πολλοί άλλοι παράγοντες. Αυτοί όμως που πρέπει να αντιληφθούν την κρισιμότητα των στιγμών, είναι οι παίκτες. Τέτοιες παρουσίες δεν αρμόζουν σε μια τόσο μεγάλη ομάδα και είναι μεγάλες οι ευθύνες τους γι' αυτή την πορεία.

Καμορανέζι - Μπαντία

Με το που επισημοποιήθηκε η αποχώρηση, άρχισαν να κυκλοφορούν διάφορα ονόματα για τον κυανόλευκο πάγκο. Όπως του Μάουρο Καμορανέζι αλλά και του Νταβίντ Μπαντία. Η όποια επιλογή πρέπει να γίνει άμεσα ώστε ο νέος τεχνικός να κάτσει στον πάγκο, στην αναμέτρηση με τον Άρη την προσεχή Δευτέρα (09/02).