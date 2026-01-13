Το τεστ που θα φέρει ή όχι τον Φαν Νιφ στο ρόστερ της Ανόρθωσης

Ο Γιόελ Φαν Νιφ έφτασε στην Κύπρο, με την υπόθεσή του να μπαίνει πλέον σε καθοριστική φάση. Ο 32χρονος Ολλανδός αμυντικός χαφ θα υποβληθεί σε εργομετρικές εξετάσεις, προκειμένου να αξιολογηθεί η φυσική του κατάσταση και η ετοιμότητά του για αγωνιστική δράση.

Αν τα αποτελέσματα των τεστ είναι θετικά και ο Φαν Νιφ κριθεί έτοιμος, η Ανόρθωση θα προχωρήσει άμεσα στην εγγραφή του στο ρόστερ, προσθέτοντας βάθος στη μεσαία γραμμή.

Η εξέλιξη της υπόθεσης θα ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες ημέρες.