Το τεστ που θα φέρει ή όχι τον Φαν Νιφ στο ρόστερ της Ανόρθωσης

Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για το μέλλον του Ολλανδού μέσου στη «Μεγάλη Κυρία».

Ο Γιόελ Φαν Νιφ έφτασε στην Κύπρο, με την υπόθεσή του να μπαίνει πλέον σε καθοριστική φάση. Ο 32χρονος Ολλανδός αμυντικός χαφ θα υποβληθεί σε εργομετρικές εξετάσεις, προκειμένου να αξιολογηθεί η φυσική του κατάσταση και η ετοιμότητά του για αγωνιστική δράση.

Αν τα αποτελέσματα των τεστ είναι θετικά και ο Φαν Νιφ κριθεί έτοιμος, η Ανόρθωση θα προχωρήσει άμεσα στην εγγραφή του στο ρόστερ, προσθέτοντας βάθος στη μεσαία γραμμή.

Η εξέλιξη της υπόθεσης θα ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες ημέρες.

