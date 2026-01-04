Το μοτίβο λέει... τρίποντο

Η Ανόρθωση προετοιμάζεται για την κυριακάτικη (17:00) εξόρμηση για να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ, στον πρώτο αγώνα για το 2026, θέλοντας να επιστρέψει στις νίκες μετά τα τρία ανεπιτυχή αποτελέσματα (δύο ισοπαλίες, μία ήττα). Πάντως, το μοτίβο των τελευταίων χρόνων, όσον αφορά τα παιχνίδια της «Κυρίας» στην αρχή της περιόδου... λέει ότι θα κερδίσει.

Από το 2020 και μετά, εναλλάξ, τη μία χρονιά μπαίνει νικηφόρα και την επόμενη με ήττα. Το 2020 κέρδισε με το ευρύ 3-0 εκτός έδρας την Πάφο FC, στην τελευταία φορά που η έναρξη μίας χρονιάς τη βρήκε στην κορυφή. Στο μπάσιμο του 2021 η Ανόρθωση είχε χάσει με 3-2 από τον Απόλλωνα, σε ένα παιχνίδι που είχε προηγηθεί με 0-2, ενώ το 2022 είχε κάνει ξεκίνημα με νίκη 2-1 επί της ΑΕΛ (σ.σ. είχε δώσει τον πρώτο αγώνα της μέσα του Ιανουαρίου, αφού προηγουμένως είχαν αναβληθεί δυο παιχνίδια).

Έπειτα, το 2023 έχασε στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» με 0-1 από τον Ακρίτα, το 2024 κέρδισε εντός με 1-0 την Καρμιώτισσα και πέρσι ηττήθηκε με 0-2 από την Πάφος FC. Τελευταία φορά που η Ανόρθωση έκανε αρχή με ισοπαλία ήταν στο ξεκίνημα του 2019, όταν έφερε 0-0 με την Αλκή.