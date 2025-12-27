Δεν… έπιασε το ρίσκο με Μπέζους

O Ρόμαν Μπέζους προερχόταν από σοβαρό τραυματισμό, όμως είχε επανενταχθεί στο ρόστερ της Ομόνοιας τον περασμένο Ιανουάριο. Και είχε παίξει κάποια ματς. Το συμβόλαιό του δεν ανανεώθηκε με τους πράσινους και ο Τιμούρ Κετσπάγια, με το που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Ανόρθωσης, αρχές Σεπτεμβρίου, και στον ελάχιστο χρόνο που είχε για μεταγραφές, τον έπεισε να φορέσει τη φανέλα της «Κυρίας».

Ήξερε ο Γεωργιανός τεχνικός πως λάμβανε ένα ρίσκο, όμως η αλήθεια είναι πως περίμενε πολύ περισσότερα από τον Ουκρανό μεσοεπιθετικό. Ούτε γκολ, μα ούτε ασίστ σε 449 λεπτά συμμετοχής. Ξεκίνησε έξι φορές βασικός αλλά ποτέ δεν έμεινε σε όλο το 90λεπτο. Πολύ απλά γιατί δεν έκανε τη διαφορά. Ούτε τα στημένα του χάρισαν κάτι, που ήταν ένα «όπλο» στην Ομόνοια.

Η ποιότητά του είναι αδιαμφισβήτητη και ο Κετσπάγια ελπίζει στον δύσκολο Ιανουάριο πως ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός θα παρουσιαστεί με άλλο πρόσωπο. Δεν υπάρχει πολυτέλεια στην Ανόρθωση παίκτες με ποιότητα να μην τη βγάζουν στον αγωνιστικό χώρο γιατί έτσι τα πράγματα θα δυσκολεύουν όλο και πιο πολύ…