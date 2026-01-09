Ενισχυμένη με Εθνικό η Ανόρθωση - «ΟΚ» με Τόσιτς, μέσα και Κάρλστρομ

Θετική εξέλιξη προέκυψε στην Ανόρθωση αναφορικά με την υπόθεση του Τόσιτς, καθώς τα απαραίτητα έγγραφα του Σέρβου αμυντικού έφτασαν στην ΚΟΠ και ο ποδοσφαιριστής δηλώθηκε επίσημα στο ρόστερ της ομάδας.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο Τόσιτς αποτελεί πλέον επιπλέον επιλογή για τον αγώνα με τον Εθνικό Άχνας, ενισχύοντας τα πλάνα του Τιμούρ Κετσμπάγια.

Παράλληλα, διαθέσιμος για την ίδια αναμέτρηση αναμένεται να είναι και ο Νορβηγός τερματοφύλακας Τζέικομπ Κάρλστρομ, με τον τελευταίο να φλερτάρει μάλιστα και με φανέλα βασικού.