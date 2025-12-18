ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Ζεστό» ενδιαφέρον της ΑΕΛ για Παρούτη που ζήτησε να φύγει από την Ανόρθωση

Προς Λεμεσό ο Παρούτης.

Η ΑΕΛ φαίνεται να έχει μπει δυναμικά στo παιχνίδι για την απόκτηση του Δανιήλ Παρούτη από την Ανόρθωση. Ο 24χρονος ακραίος επιθετικός φέρεται αποφασισμένος να αλλάξει ομάδα.

Η επιθυμία του Παρούτη να αποχωρήσει ενεργοποιεί τις συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών, καθώς η Ανόρθωση θα επιδιώξει, όπως είναι λογικό, να εξασφαλίσει οικονομικό όφελος πριν δώσει το πράσινο φως για τη μεταγραφή.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εξελίξεις αναμένονται σύντομα, με πιθανές οριστικές αποφάσεις το επόμενο διάστημα, ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανή μετακίνηση του παίκτη από τη Λάρνακα στη Λεμεσό.

Το συμβόλαιο του Παρούτη με την Ανόρθωση ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛΑΝΟΡΘΩΣΗ

Διαβαστε ακομη