Ιωαννικίου: «Η μεταγραφική περίοδος ίσως καθορίσει την επόμενη χρονιά» – Κάλεσμα στον κόσμο για στήριξη!

Δημοσιευτηκε:

Σε δημόσια τοποθέτησή του, ο αντιπρόεδρος της Ανόρθωσης, Γιάννης Ιωαννικίου, απηύθυνε ξεκάθαρο κάλεσμα προς τον κόσμο της ομάδας για οικονομική ενίσχυση, ενόψει της κρίσιμης μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου. 

Αναλυτικά: 

«Μπαίνουμε σε κρίσιμο μήνα σε ό,τι αφορά -και – το οικονομικό κομμάτι. Προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας και αυτό επιτυγχάνεται μέσω της απίστευτης στήριξης του κόσμου μας.

Πιθανόν η επερχόμενη μετεγγραφική περίοδος να καθορίσει και την επόμενη χρονιά. Η στήριξη μέσω της πλατφόρμας αλλά και του προγράμματος supporters αποτελούν κύριες πηγές εσόδων τα οποία διοχετεύονται ως προς την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς μας σε σχέση με τις πολλές αλλά χαρτογραφημένες πλέον υποθέσεις διακανονισμών.

Η στήριξη, ως προανέφερα, ενδεχομένως να μας ανοίξει και το δρόμο για την επόμενη – αγωνιστικά -χρονιά. Υπάρχουν πολλοί λόγοι κάποιος/α να μην σταθεί αρωγός, και προσωπικά το αντιλαμβάνομαι σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχει όμως και ένας μοναδικός λόγος να συνεχίσουμε συλλογικά την προσπάθεια: η ίδια η ύπαρξή μας! Διότι, όπως είπα και στην Γ.Σ. του καλοκαιριού, το τρίμηνο εκείνο που περάσαμε ήμασταν στο μεταίχμιο μιας αχαρτογράφητης κατάστασης. Δεν θέλουμε να ξανασυζητήσουμε και να ζήσουμε τα ίδια.

Σε όλους τους τομείς, γίνεται δουλειά. Τα αποτελέσματά της, δεν είναι και δεν μπορούν να είναι εμφανή στο άμεσο μέλλον. Θα φανεί όμως! Καταλήγω ότι είμαστε πλησίον στο 35% του στόχου της πλατφόρμας, μπορούμε».

Κατηγορίες

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

