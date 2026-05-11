Ε.Σ.Κ: «Ένας άξιος συνάδελφος που κόσμησε το δημοσιογραφικό λειτούργημα»

Ανακοίνωση για την απώλεια του Δημήτρη Δημητρίου εξέδωσε η Ένωση Συντακτών Κύπρου.

Σε αυτή σημειώνει την δράση και την προσφορά του στο δημοσιογραφικό επάγγελμα και πως «θα παραμείνει στη συλλογική μνήμη των επαγγελματιών του κλάδου μας, ως ένας άξιος συνάδελφος που κόσμησε το δημοσιογραφικό λειτούργημα».

Αναλυτικά: «Ένα επιτελικό δημοσιογραφικό στέλεχος στον τομέα της αθλητικής δημοσιογραφίας, ο Δημήτρης Δημητρίου, αθλητικός συντάκτης δεύτερης γενεάς, γιος του επίσης εμβληματικού αθλητικογράφου Ανδρέα Παφίτη, δεν είναι πια μαζί μας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Κύπρου εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια του σημαίνοντος αυτού δημοσιογράφου και ειλικρινά συλλυπάται τους οικείους και όλους όσοι τον γνώριζαν και εκτιμούσαν τη δράση και την προσφορά του. Ο μεταστάς έχασε τη μάχη τη ζωή στις 11 Μαΐου 2026, σε ηλικία 65 χρόνων, ύστερα από πολύχρονο αγώνα με τον καρκίνο.

Ο Δημήτρης Δημητρίου - που ανέπτυξε πολυσχιδή δράση στις γραμμές της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου, την οποία και υπηρέτησε και από τη θέση του αντιπροέδρου την περίοδο 2001-2018 - υπήρξε συνάμα δραστήριο και συνεπές μέλος της Ένωσης Συντακτών Κύπρου από το 1985 όταν πρωτάρχισε την επαγγελματική του δραστηριότητα στα ΜΜΕ. Περίβαλλε τόσο την ΕΑΚ όσο και την ΕΣΚ με την αγάπη, την αφοσίωση και το αδιάπτωτο ενδιαφέρον του μέχρι τέλους. Οι συνδικαλιστικές του ευαισθησίες τύγχαναν καθολικής αναγνώρισης. Ο δε λόγος του ήταν πάντα συνεκτικός και συνετός, μετριοπαθής και ενωτικός.

Ο Δημήτρης Δημητρίου θα παραμείνει στη συλλογική μνήμη των επαγγελματιών του κλάδου μας ως ένας άξιος συνάδελφος που κόσμησε το δημοσιογραφικό λειτούργημα. Αιωνία του η μνήμη».