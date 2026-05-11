Ράσφορντ: «Αν ήμουν... μάγος θα έμενα στη Βαρκελώνη»

Η Μπαρτσελόνα για 29η φορά στην Ιστορία της στέφθηκε χθες πρωταθλήτρια Ισπανίας, επικρατώντας στο δεύτερο «Clasico» της σεζόν στο «Καμπ Νου» με 2-0 επί της Ρεάλ Μαδρίτης και τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε της τρέχουσας περιόδου πανηγύρισε μπροστά στους φιλάθλους της την κατάκτηση του τίτλου.

Ο Μάρκους Ράσφορντ, ο οποίος στο 9ο λεπτό με εξαιρετική κτέλεση φάουλ άνοιξε το σκορ, μίλησε για το αν θα παραμείνει στη Βαρκελόνη και μετά το καλοκαίρι όταν και λήγει ο δανεισμός του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ:

«Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Δεν είμαι μάγος, αλλά αν ήμουν τότε το πρώτο πράγμα που θα έκανα με τα μαγικά μου θα ήταν να μείνω στην Μπάρτσα. Θα δούμε τι θα γίνει. Το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο και σε λίγες εβδομάδες θα έχουν ξεκαθαρίσει τα πάντα. Ελπίζω πάντως να μείνω», τόνισε ο 28χρονος Αγγλος σταρ, ο οποίος χθες πέτυχε το 14ο φετινό του γκολ, ενώ έχει κι άλλες τόσες ασίστ σε 47 ματς σε όλες τις διοργανώσεις.

