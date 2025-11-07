ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σημαντική συνάντηση ΚΟΑ - προσφυγικών σωματείων

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σημαντική συνάντηση ΚΟΑ - προσφυγικών σωματείων

Συνάντηση για την πορεία των διαδικασιών αναβάθμισης των σταδίων των προσφυγικών σωματείων

Συνάντηση με τα προσφυγικά Σωματεία της Ανόρθωσης, της Νέας Σαλαμίνας και του Εθνικού Άχνας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025 στα γραφεία του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, προκειμένου να διερευνηθεί η πορεία των διαδικασιών για την αναβάθμιση των σταδίων τους.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του ΚΟΑ Γιάννης Ιωάννου και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ανδρέας Παπαλλής, καθώς και οι αρμόδιοι λειτουργοί του Οργανισμού, υποδέχτηκαν τους επικεφαλής των τριών Σωματείων (Κυριάκος Πραστίτης για την Ανόρθωση, Κίκης Φιλίππου για τον Εθνικό Άχνας και Γιάννος Χρυσοστόμου για τη Νέα Σαλαμίνα), στην παρουσία του Προέδρου της Αρχής Αδειοδότησης Σταδίων Γιώργου Καρά, μελών της ΑΑΣ (Πασχαλίνα Μαγνήτη, Παναγιώτα Τάμπα), συμβούλων-μελετητών και άλλων στελεχών των τριών Σωματείων. Στη συνάντηση παρέστη επίσης ο Βουλευτής Αμμοχώστου Χρίστος Σενέκης.

Σε συνέχεια των συναντήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί για το θέμα αυτό, οι εμπλεκόμενοι φορείς συζήτησαν τις ενέργειες που έχουν γίνει και καθόρισαν τα επόμενα βήματα, προκειμένου να υλοποιηθεί η αναβάθμιση των σταδίων των τριών προσφυγικών σωματείων.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού και η Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα από τα Σωματεία, με τον Πρόεδρο του ΚΟΑ να επαναλαμβάνει τη βούληση του Οργανισμού και της Πολιτείας για ουσιαστικές βελτιώσεις στις αθλητικές υποδομές των σωματείων. Η επόμενη συνάντηση ορίστηκε στις 15 Ιανουαρίου 2026.

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΠΑΕΕΚΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Βρήκε τις λύσεις στην «τελική ευθεία» και λύγισε την Παρτίζαν στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός!

EUROLEAGUE

|

Category image

Κύριοι, υπολογίστε με…

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΦΟΥΤΣΑΛ: Νίκες για Ομόνοια, ΑΕΚ και Απόλλωνα – Παραμένει κορυφή το ΑΠΟΕΛ!

Φούτσαλ

|

Category image

Προϋπολογισμός... ρεκόρ για Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιο ήρεμη σε όλα τα μέτωπα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Οι καλύτερες στιγμές από την τριάρα της ΑΕΛ επί της ΕΝΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ισοπαλία στην Περιστερώνα – Πρώτος βαθμός για τον Αχυρώνα Ονήσιλο!

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

«Πήραμε τρεις βαθμούς, αλλά μπορούμε πολλά περισσότερα»

ΑΕΛ

|

Category image

Φανγκέιρο: «Έχουμε καλούς διαιτητές αλλά δύσκολα δίνουν κάρτες στις μεγάλες ομάδες»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Έριξε τριάρα και έπιασε... 13αρι η ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Συναντήθηκε με Ηλιόπουλο και ανανεώνει με διπλασιασμό αποδοχών ο Ρότα

Ελλάδα

|

Category image

Πονοκέφαλος στον Παναθηναϊκό ενόψει ΠΑΟΚ: Τράβηγμα ο Σφιντέρσκι, ταλαιπωρείται από ίωση ο Γερεμέγεφ

Ελλάδα

|

Category image

Ο Γκουαρντιόλα πριν το 1000ό του ματς: «Μεγαλύτερος αντίπαλος η Λίβερπουλ, μου λείπει ο Κλοπ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νατέλ on fire!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έτοιμος για το Δασάκι o Απόλλωνας – Ανακοινώθηκε η αποστολή

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη