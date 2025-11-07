Σημαντική συνάντηση ΚΟΑ - προσφυγικών σωματείων

Συνάντηση με τα προσφυγικά Σωματεία της Ανόρθωσης, της Νέας Σαλαμίνας και του Εθνικού Άχνας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025 στα γραφεία του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, προκειμένου να διερευνηθεί η πορεία των διαδικασιών για την αναβάθμιση των σταδίων τους.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του ΚΟΑ Γιάννης Ιωάννου και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ανδρέας Παπαλλής, καθώς και οι αρμόδιοι λειτουργοί του Οργανισμού, υποδέχτηκαν τους επικεφαλής των τριών Σωματείων (Κυριάκος Πραστίτης για την Ανόρθωση, Κίκης Φιλίππου για τον Εθνικό Άχνας και Γιάννος Χρυσοστόμου για τη Νέα Σαλαμίνα), στην παρουσία του Προέδρου της Αρχής Αδειοδότησης Σταδίων Γιώργου Καρά, μελών της ΑΑΣ (Πασχαλίνα Μαγνήτη, Παναγιώτα Τάμπα), συμβούλων-μελετητών και άλλων στελεχών των τριών Σωματείων. Στη συνάντηση παρέστη επίσης ο Βουλευτής Αμμοχώστου Χρίστος Σενέκης.

Σε συνέχεια των συναντήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί για το θέμα αυτό, οι εμπλεκόμενοι φορείς συζήτησαν τις ενέργειες που έχουν γίνει και καθόρισαν τα επόμενα βήματα, προκειμένου να υλοποιηθεί η αναβάθμιση των σταδίων των τριών προσφυγικών σωματείων.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού και η Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα από τα Σωματεία, με τον Πρόεδρο του ΚΟΑ να επαναλαμβάνει τη βούληση του Οργανισμού και της Πολιτείας για ουσιαστικές βελτιώσεις στις αθλητικές υποδομές των σωματείων. Η επόμενη συνάντηση ορίστηκε στις 15 Ιανουαρίου 2026.