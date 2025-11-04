ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Golden Boy 2025», ο Ντεζιρέ Ντουέ

Το βραβείο του Golden Boy 2025 ανήκει από σήμερα στον Ντεζιρέ Ντουέ της Παρί Σεν Ζερμέν.

Η διάκριση αυτή, που τελείται υπό την αιγίδα της ιταλικής «Tuttosport», ανήκει στο νεαρό εξτρέμ των πρωταθλητών Ευρώπης. Θα τιμηθεί ανάλογα σε ειδική εκδήλωση που θα λάβει χώρα τον επόμενο μήνα στη γειτονική χώρα.

Πριν από ένα μήνα στη Γένοβα είχε παρουσιαστεί η τελική λίστα των 25 ταλέντων που συνέχιζαν να διεκδικούν το βραβείο, χθες, το ιταλικό μέσο συγκέντρωσε ξανά τους εκπροσώπους του Τύπου, αυτή την φορά στο Τορίνο, προκειμένου ν' ανακοινώσει τον τελικό νικητή.

Τη διάκριση διεκδίκησαν ακόμη οι: Παού Κουμπαρσί, Μάιλς Λιούις-Σκέλι, Ζαΐρ Εμερί, Ντιν Χούισεν, Κενάν Γιλντίζ, Ίθαν Νουανέρι, Τζεοβάνι Κουέντα, Ζόρερ Χάτο, Αρτσι Γκρέι, Μπεν Σεγκίρ, Λένι Γιόρο, Αρντά Γκιουλέρ, Βίκτορ Φρόχολντ, Λούκας Μπέργκβαλ, Μαμαντού Σαρ, Σένι Μαγιουλού, Εστεβάο, Φράνκο Μασταντουόνο, Νίκο Ο'Ράιλι, καθώς και τέσσερις «wild card» συμμετοχές για να προσθέσουν επιπλέον σασπένς στη διαδικασία επιλογής: Τζομπ Μπέλιγχαμ, Φραντσέσκο Πίο Εσπόζιτο, Αλεξάνταρ Στάνκοβιτς, Τζοβάνι Λεόνι, Ροντρίγκο Μόρα.

Το τελικό αποτέλεσμα δεν αποτέλεσε έκπληξη. Ο Γάλλος διεθνής, που μεταγράφηκε στην Παρί Σεν Ζερμέν τον Ιούλιο του 2024, ανέτρεψε την ιεραρχία στο πρώτο του μισό της σεζόν στο Παρίσι, πριν κυριαρχήσει ολοκληρωτικά στην αγωνιστική περίοδο 2024-2025.

Αναντικατάστατος στο αρχικό σχήμα, καθοριστικός στα μεγάλα παιχνίδια - όπως ο τελικός απέναντι στην Ίντερ, όπου και σκόραρε - και σύμβολο ενός τεχνικού πρότζεκτ προσανατολισμένου στη νεολαία, ο Ντουέ συνέβαλε σε μια ιστορική χρονιά, σημαδεμένη από ένα εντυπωσιακό πενταπλό τρόπαιο: Πρωτάθλημα στη Ligue 1, Κύπελλο Γαλλίας, Super Cup Γαλλίας, Champions League και Ευρωπαϊκό Super Cup.

Το μόνο που απομένει είναι να έρθει η Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου, η ημερομηνία της επίσημης τελετής στο Τορίνο, μπροστά στις κάμερες και στα μεγάλα πρόσωπα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Εκεί ο Ντεζιρέ Ντουέ θα τιμηθεί ως ο νέος «βασιλιάς» αυτής της γενιάς, εντασσόμενος σε μια ξεχωριστή λίστα που περιλαμβάνει τον Λιονέλ Μέσι, το Κιλιάν Εμπαπέ, τον Έρλινγκ Χαάλαντ και τον Λαμίν Γιαμάλ.

Το Παρίσι, η Γαλλία και ολόκληρος ο ευρωπαϊκός ποδοσφαιρικός κόσμος σίγουρα θα θυμούνται αυτή την ημερομηνία - την ημέρα που ο Ντεζιρέ Ντουέ, γεμάτος ωριμότητα και ταλέντο, ανέβηκε επίσημα στο επόμενο επίπεδο!

ΔΙΕΘΝΗ

