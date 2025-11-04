ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τρομερό comeback των νέων του Ολυμπιακού και όρθιοι κόντρα στην Αϊντχόφεν!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τρομερό comeback των νέων του Ολυμπιακού και όρθιοι κόντρα στην Αϊντχόφεν!

Παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 2-0 στο μισάωρο, οι νέοι του Ολυμπιακού κατάφεραν να αντιδράσουν και να πάρουν το 2-2 απέναντι στην Αϊντχόφεν στο ματς που έγινε στου Ρέντη.

Την εξαιρετική του πορεία στη League Phase του Youth League συνεχίζει ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Γιώργου Σίμου αιφνιδιάστηκε, αλλά δεν μάσησε από το γρήγορο 2-0 της Αϊντχόφεν. Κατάφερε να βγάλει αντίδραση και να βρει απαντήσεις, παίρνοντας την ισοπαλία (2-2), για να φτάσει τους 7 πόντους μετά από 4 αγωνιστικές, ενώ οι Ολλανδοί έφτασαν τους 5.

Μόλις στο 4ο λεπτό ο Πένσο εκτέλεσε το φάουλ από πλάγια θέση, η μπάλα πέρασε απ' όλους και αιφνιδίασε τον Χριστοδουλόπουλο που μάζεψε την μπάλα από τα δίχτυα. Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να χτυπήσουν για δεύτερη φορά στο ματς και να αιφνιδιάσουν απόλυτα τους Πειραιώτες στο 31ο λεπτό με τον Μπάχατι να γράφει το 2-0.

Η αντίδραση από τους παίκτες του Γιώργου Σίμου ήταν άμεση, με τον Λιατσικούρα να σερβίρει και τον Τουφάκη να σκοράρει στο 40' για να μειώσει σε 2-1, διαμορφώνοντας το σκορ του πρώτου μέρους.

Για να έρθει ο Κολοκοτρώνης στο 49ο λεπτό να ισοφαρίσει σε 2-2 και να δώσει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, το οποίο έγινε... ροντέο στη συνέχεια του. Πολύ καλός ρυθμός, πάνω-κάτω η μπάλα και ο Ολυμπιακός έδειχνε πιο κοντά στο τρίτο γκολ. Παρόλα αυτά, δεν το βρήκε, με τον Κότσαλο να έχει τεράστια ευκαιρία να σκοράρει στις καθυστερήσεις αλλά τον αντίπαλο κίπερ να κρατά τον βαθμό για την Αϊντχόφεν!

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Σεβόμαστε τη Πάφο, αλλά ήρθε η ώρα να πάρουμε τη νίκη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρονάλντο: «Σύντομα θα αποσυρθώ, θα είναι δύσκολο, θα κλάψω, τίποτα δεν θα μπορεί να γεμίσει αυτό το κενό»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άμεσα στροφή με άλλα δεδομένα

ΑΕΛ

|

Category image

Τρομερό comeback των νέων του Ολυμπιακού και όρθιοι κόντρα στην Αϊντχόφεν!

Ελλάδα

|

Category image

Οι αντίπαλοι της στα προκριματικά του Μουντιάλ 2027 για την Εθνική Γυναικών!

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

«Golden Boy 2025», ο Ντεζιρέ Ντουέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

GUARDIANS: «Χρέος του κάθε Σκαλιώτη να γεμίσει τα δύο γήπεδα»

ΑΕΚ

|

Category image

Με Μπακασέτα η αποστολή του Παναθηναϊκού για Μάλμε

Ελλάδα

|

Category image

Σε… κακό φεγγάρι!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κλήθηκαν σε απολογία ΑΕΚ και Ηλιόπουλος για το ματς με τον Παναιτωλικό

Ελλάδα

|

Category image

Επέστρεψε στις προπονήσεις του Άρη ο Διούδης, έβγαλε το πρόγραμμα ο Φρίντεκ

Ελλάδα

|

Category image

Ο Μαέ ξεχώρισε από τον κόσμο και πήρε τον τίτλο του MVP!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αταμάν: «Φορμαρισμένος ο Ερυθρός Αστέρας - Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα στη θέση «5»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Χάαλαντ: «Μακριά από το επίπεδο Μέσι και Ρονάλντο, είμαι απλώς ο Έρλινγκ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στα καλύτερά του, πληγώθηκε...

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη