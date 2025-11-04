Τρομερό comeback των νέων του Ολυμπιακού και όρθιοι κόντρα στην Αϊντχόφεν!

Την εξαιρετική του πορεία στη League Phase του Youth League συνεχίζει ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Γιώργου Σίμου αιφνιδιάστηκε, αλλά δεν μάσησε από το γρήγορο 2-0 της Αϊντχόφεν. Κατάφερε να βγάλει αντίδραση και να βρει απαντήσεις, παίρνοντας την ισοπαλία (2-2), για να φτάσει τους 7 πόντους μετά από 4 αγωνιστικές, ενώ οι Ολλανδοί έφτασαν τους 5.

Μόλις στο 4ο λεπτό ο Πένσο εκτέλεσε το φάουλ από πλάγια θέση, η μπάλα πέρασε απ' όλους και αιφνιδίασε τον Χριστοδουλόπουλο που μάζεψε την μπάλα από τα δίχτυα. Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να χτυπήσουν για δεύτερη φορά στο ματς και να αιφνιδιάσουν απόλυτα τους Πειραιώτες στο 31ο λεπτό με τον Μπάχατι να γράφει το 2-0.

Η αντίδραση από τους παίκτες του Γιώργου Σίμου ήταν άμεση, με τον Λιατσικούρα να σερβίρει και τον Τουφάκη να σκοράρει στο 40' για να μειώσει σε 2-1, διαμορφώνοντας το σκορ του πρώτου μέρους.

Για να έρθει ο Κολοκοτρώνης στο 49ο λεπτό να ισοφαρίσει σε 2-2 και να δώσει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, το οποίο έγινε... ροντέο στη συνέχεια του. Πολύ καλός ρυθμός, πάνω-κάτω η μπάλα και ο Ολυμπιακός έδειχνε πιο κοντά στο τρίτο γκολ. Παρόλα αυτά, δεν το βρήκε, με τον Κότσαλο να έχει τεράστια ευκαιρία να σκοράρει στις καθυστερήσεις αλλά τον αντίπαλο κίπερ να κρατά τον βαθμό για την Αϊντχόφεν!

sportfm.gr