Να γίνει αφετηρία για... εκτόξευση

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Η διοίκηση δεν έκρυψε τη χαρά της και, παρά την οικονομική στενότητα, φρόντισε να δώσει πριμ στους παίκτες

Είχε πάρα πολύ καιρό να χαρούν στην Ανόρθωση και το ξέσπασμα μετά την πρώτη νίκη στον φετινό μαραθώνιο, απέναντι στην Ε.Ν. Ύψωνα, ήταν τέτοιο που φανέρωσε την τεράστια πίεση που κουβαλούσαν άπαντες στο στρατόπεδο των κυανολεύκων. Άλλωστε το γεγονός ότι αγνοούσαν τη νίκη για οκτώ αγώνες είχε αρχίσει να ανησυχεί. Όχι πως ξεμπέρδεψε, όμως αν μη τι άλλο βλέπει τη συνέχεια με άλλον φακό, πιο αισιόδοξο.

Ναι μεν μπορεί και καλύτερα όσον αφορά την εικόνα της, όμως το σημαντικό για την «Κυρία» τη δεδομένη στιγμή είναι οι τρεις βαθμοί. Με την ψυχολογία να ανεβαίνει, ο Τιμούρ Κετσπάγια ελπίζει πως θα ξεμπλοκάρουν οι παίκτες του και στα επόμενα παιχνίδια θα μεγαλώσει η βαθμολογική συγκομιδή. Να γίνει αυτό το ματς η αφετηρία για... εκτόξευση. Αν και το εμπόδιο και την προσεχή αγωνιστική είναι υψηλό αφού θα υποδεχθεί την Πάφος FC (09/11).

Η διοίκηση δεν έκρυψε τη χαρά της και, παρά την οικονομική στενότητα, φρόντισε να δώσει ένα πριμ στους παίκτες. Και φρόντισε, διαμέσου της εκπροσώπου Τύπου Στέλλας Μάρκου, να ξεκαθαρίσει πως δεν προέρχονται από την οικονομική εκστρατεία. Και καλεί όσους δεν έχουν εισφέρει να το κάνουν αφού είναι πολλές οι ανάγκες.

