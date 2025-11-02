Γιατί η Ανόρθωση δεν είναι απλώς μια ομάδα...

Διότι αποδεικνύεται πως το ζήτημα δεν είναι ποδοσφαιρικό, δεν αφορά απλώς μια ομάδα.

Η Ανόρθωση δεν είναι μόνο ένας σύλλογος που κινδυνεύει, αλλά ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας μας που οφείλει να επιβιώσει. Και αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα μέσα από το κύμα συμπαράστασης προς την ιστορική ομάδα της Αμμοχώστου.

Η περίπτωση της Ανόρθωσης ξεπερνά τα χρώματα και τα στενά οπαδικά όρια, κάτι που φαίνεται πιο καθαρά από ποτέ, όταν φίλαθλοι και σύλλογοι άλλων ομάδων σπεύδουν να βοηθήσουν. Γιατί πίσω από αυτή τη μεγάλη στήριξη κρύβεται κάτι βαθύτερο. Η μνήμη της προσφυγιάς και η επιμονή ενός λαού που δεν έπαψε ποτέ να πιστεύει στην επιστροφή και στην ελευθερία. Οφείλουμε να συγχαρούμε όλους όσοι σπεύδουν να συμβάλουν σε αυτή την τιτάνια προσπάθεια.

Η αντιπαλότητα, οι ποδοσφαιρικές κόντρες και η διαιτησία θα συνεχίσουν να είναι μέρος της καθημερινότητας του ποδοσφαίρου. Ωστόσο, υπάρχουν στιγμές που το ποδόσφαιρο ξεπερνά τα σύνορα του γηπέδου. Ο αγώνας της Ανόρθωσης είναι μια από αυτές τις στιγμές. Η μάχη της είναι η μάχη όλων μας για να διατηρηθεί η μνήμη, η ιστορία και η ελπίδα ζωντανές. Σε αυτή τη μάχη δεν κερδίζει μια ομάδα, αλλά όλοι μας…