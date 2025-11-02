ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γιατί η Ανόρθωση δεν είναι απλώς μια ομάδα...

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Γιατί η Ανόρθωση δεν είναι απλώς μια ομάδα...

Αυτό που συμβαίνει τους τελευταίους μήνες με τις προσπάθειες να σωθεί η Ανόρθωση από τα χρέη και τα προβλήματα που τη βαραίνουν, είναι πραγματικά συγκλονιστικό και συγκινητικό.

Διότι αποδεικνύεται πως το ζήτημα δεν είναι ποδοσφαιρικό, δεν αφορά απλώς μια ομάδα.

Η Ανόρθωση δεν είναι μόνο ένας σύλλογος που κινδυνεύει, αλλά ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας μας που οφείλει να επιβιώσει. Και αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα μέσα από το κύμα συμπαράστασης προς την ιστορική ομάδα της Αμμοχώστου.

Η περίπτωση της Ανόρθωσης ξεπερνά τα χρώματα και τα στενά οπαδικά όρια, κάτι που φαίνεται πιο καθαρά από ποτέ, όταν φίλαθλοι και σύλλογοι άλλων ομάδων σπεύδουν να βοηθήσουν. Γιατί πίσω από αυτή τη μεγάλη στήριξη κρύβεται κάτι βαθύτερο. Η μνήμη της προσφυγιάς και η επιμονή ενός λαού που δεν έπαψε ποτέ να πιστεύει στην επιστροφή και στην ελευθερία. Οφείλουμε να συγχαρούμε όλους όσοι σπεύδουν να συμβάλουν σε αυτή την τιτάνια προσπάθεια.

Η αντιπαλότητα, οι ποδοσφαιρικές κόντρες και η διαιτησία θα συνεχίσουν να είναι μέρος της καθημερινότητας του ποδοσφαίρου. Ωστόσο, υπάρχουν στιγμές που το ποδόσφαιρο ξεπερνά τα σύνορα του γηπέδου. Ο αγώνας της Ανόρθωσης είναι μια από αυτές τις στιγμές. Η μάχη της είναι η μάχη όλων μας για να διατηρηθεί η μνήμη, η ιστορία και η ελπίδα ζωντανές. Σε αυτή τη μάχη δεν κερδίζει μια ομάδα, αλλά όλοι μας…

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗΑποψεις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Δεν ήταν μόνο ο Ταλιχμανίδης...

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Γιάννης για το μαυρισμένο μάτι: «Σταμάτησα κάποιον από το να κλέψει τσάντα από μια κυρία»

NBA

|

Category image

Ξεπέρασε μπαμ - μπαμ το 24/25, θα ξεπεράσει το 23/24

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Τον «πληγώνουν» φέτος τα δικά του παιδιά

Ελλάδα

|

Category image

Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ: Τεστ ετοιμότητας για τον «Δικέφαλο» πριν την Ευρώπη

Ελλάδα

|

Category image

Τρίτος παίκτης στην ιστορία της Λίβερπουλ με 250 γκολ ο Σαλάχ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

H Άρσεναλ «ξεπέρασε» την... εκκίνηση των Invincibles και «φωνάζει» πρωτάθλημα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επέστρεψε μετά από ενάμιση μήνα ο Νεϊμάρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γιατί η Ανόρθωση δεν είναι απλώς μια ομάδα...

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ξέσπασμα Φαν Ντάικ: «Ειπώθηκαν γελοιότητες για τη Λίβερπουλ, μέχρι και ότι θα… πέφταμε»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φόνος Δημοσθένους: Φυγάδευσε τον ύποπτο με το όχημά του από το λιμάνι της Κερύνειας και από Τουρκία οδικώς στη Θεσσαλονίκη

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γκολ και Happy Birthday

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Kανένας πανικός στην Πάφος FC αλλά ήχησε... καμπανάκι

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Τσάμπι Αλόνσο: «Ο εκτελεστής είναι ο Εμπαπέ, δεν μου άρεσε το πέναλτι του Βινίσιους»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χώρισαν Λαμίν Γιαμάλ και Νίκι Νικόλ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη