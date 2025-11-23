Κετσπάγια: «Πιστέψαμε στον εαυτό μας και τα καταφέραμε»

«Παρά το ότι η ΕΝΠ είναι τελευταία στην βαθμολογία δεν θεωρώ πως της αξίζει. Είναι πολύ καλή ομάδα, δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ. Πιστέψαμε στους εαυτόυς μας και στο τέλος καταφέραμε αυτό που θέλαμε. Ήρθαμε για να πάρουμε τους τρείς βαθμούς και βλέπουμε τη συνέχεια».

Για το ότι ότι οι αλλαγές τον δικαίωσαν:

«Ναι σίγουρα κάποιες φορές παίζουν από την αρχή και κάποιες φορές αγωνίζονται ως αλλαγή. Το σημαντικό είναι ότι όσοι έπαιξαν βοήθησαν την ομάδα να πάρουν τη νίκη. Ήταν σημαντική νίκη και βαθμολογικά και ψυχολογικά».

Για το ότι η τελυταία νίκη στο Παρλίμινι ήταν πάλι με τον ίδιο στον πάγκο:

«Έχουμε δημιουργήσει καλό κλίμα στην ομάδα, προσπαθούμε και εμείς και τα παιδιά αλλά με μεγάλη προσπάθεια και θέληση θα ανακάμψει η ομάδα. Μακάρι κάθε φορά που παίζουμε να κερδίζουμε όποιος κι αν είναι στον πάγκο».