ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κετσπάγια: «Πιστέψαμε στον εαυτό μας και τα καταφέραμε»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κετσπάγια: «Πιστέψαμε στον εαυτό μας και τα καταφέραμε»

Διαβάστε όσα είπε ο Τιμούρ Κετσπάγια μετά το τέλος του αγώνα της Ανόρθωσης με την ΕΝΠ και το σπουδαίο διπλό της «Κυρίας» με 3-2

«Παρά το ότι η ΕΝΠ είναι τελευταία στην βαθμολογία δεν θεωρώ πως της αξίζει. Είναι πολύ καλή ομάδα, δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ. Πιστέψαμε στους εαυτόυς μας και στο τέλος καταφέραμε αυτό που θέλαμε. Ήρθαμε για να πάρουμε τους τρείς βαθμούς και βλέπουμε τη συνέχεια».

Για το ότι ότι οι αλλαγές τον δικαίωσαν:

«Ναι σίγουρα κάποιες φορές παίζουν από την αρχή και κάποιες φορές αγωνίζονται ως αλλαγή. Το σημαντικό είναι ότι όσοι έπαιξαν βοήθησαν την ομάδα να πάρουν τη νίκη. Ήταν σημαντική νίκη και βαθμολογικά και ψυχολογικά».

Για το ότι η τελυταία νίκη στο Παρλίμινι ήταν πάλι με τον ίδιο στον πάγκο: 

«Έχουμε δημιουργήσει καλό κλίμα στην ομάδα, προσπαθούμε και εμείς και τα παιδιά αλλά με μεγάλη προσπάθεια και θέληση θα ανακάμψει η ομάδα. Μακάρι κάθε φορά που παίζουμε να κερδίζουμε όποιος κι αν είναι στον πάγκο».

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗ

Tags

ΑΝΟΡΘΩΣΗΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πάει για αρθροσκόπηση ο Πιερό, μετά τα Χριστούγεννα η επάνοδός του

Ελλάδα

|

Category image

Σήμερα η κλήρωση της Β’ φάσης του Κυπέλλου Coca - Cola

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Από αμυντικός σε... Μέσι στο «Αλφαμέγα!»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ/ΑΕΛ: Τι είπε ο Κυπριανίδης για τη φάση που «σε κανένα μέρος του κόσμου δεν μπορεί να θεωρηθεί πέναλτι»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

B΄Κατηγορία: Τα γκολ της αγωνιστικής

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (24/11)

TV

|

Category image

Έκανε «δήλωση» τίτλου η Μίλαν και πήρε το Derby della Mandonnina

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Πέταξε» δύο βαθμούς η Ρεάλ πριν την μάχη με τον Ολυμπιακό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ζίνι επέστρεψε μετά από δύο μήνες και λύτρωσε την Ένωση

Ελλάδα

|

Category image

Με... έφηβο Τάισον, ο ΠΑΟΚ 3-0 την Κηφισιά

Ελλάδα

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Οι Λεμεσιανές «χαστούκισαν» τους πρωτευουσιάνους και η κορυφή σε παφίτικα χέρια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Κριστιάνο «πέταξε» και σκόραρε με μαγικό ανάποδο ψαλίδι στα 40 του!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Από το 90+2΄μέχρι το 90+6΄ - Ήρωας σε τέσσερα λεπτά

ΑΕΛ

|

Category image

Black weekend για τους πρωτευουσιάνους

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Παράπονα Γκαρσία για το πέναλτι της ΑΕΛ: «Αυτό σε κανένα μέρος του κόσμου δεν είναι»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη