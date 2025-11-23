Ο Βούκιτς έστειλε στα ουράνια τους Ανορθωσιάτες και διπλό με ανατροπή στο 90+3΄!

Δεν λύγισε όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ και με ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, η Ανόρθωση πέτυχε σπουδαίας σημασίας νίκη στο «Τάσος Μάρκου», επικρατώντας με 2-3 της Ένωσης.

Ο Βούκιτς με κεφαλιά στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων, έστειλε στα ουράνια άπαντες στο στρατόπεδο της Ανόρθωσης και με τη δεύτερη φετινή νίκη (και αυτή εκτός), ανέβηκε στους 11 βαθμούς και σαφώς αναπνέει… καλύτερα.

Από την άλλη η Ένωση, σε ακόμη ένα εντός έδρας ματς, δέχεται την ήττα και η προσπάθεια για παραμονή γίνεται πολύ πιο δύσκολη. Μετρά μόλις έναν βαθμό σε 11 αγώνες.

Σε μία αναμέτρηση που τα στημένα είχαν την τιμητική τους αφού δύο φορές σκόραρε από κόρνερ η Ένωση (5΄, 43΄) με Σέσκο και αυτογκόλ του Φουρτάδο ενώ από κόρνερ ήρθε και το πρώτο γκολ της Ανόρθωσης (21΄) με τον Καραμανώλη, σε εκτέλεση κόρνερ του Σένσι. Ο Ιταλός μέσος πρωταγωνίστησε ήταν ο σκόρερ του δεύτερου γκολ στο 49΄ με απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Και εκεί που όλα έδειχναν ότι θα είχαμε συμβιβασμό, ήρθε ο Κίκο στο 90+3΄ να σεντράρει από αριστερά και ο Βούκιτς με κεφαλιά να κάνει την ολική ανατροπή για το συγκρότημα του Τιμούρ Κετσπάγια που έμεινε αήττητο για πέμπτο παιχνίδι.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Τέλος αγώνα

90+3΄ - ΓΚΟΛ για την Aνόρθωση: Σέντρα του Κίκο και ο Βούκιτς με κεφαλιά, σκοράρει για την ανατροπή της «Κυρίας».

80΄ - Ο Καραμανώλης σταμάτησε το σουτ του Κοσμά με τον Παναγή λίγο πριν τη γραμμή.

64΄ - Ο Λαζάρ διώχνει δύσκολα σε κόρνερ το αριστερό σουτ από τον Παρούτη.

55΄ - Προβολή από τον Έλλα, ο Παναγή σε ετοιμότητα διώχνει σε κόρνερ.

49΄ - ΓΚΟΛ για την Aνόρθωση: Με εκτέλεση φάουλ από τον Σένσι, η ομάδα της Αμμοχώστου ισοφαρίζει ξανά.

Έναρξη β΄ μέρους

Τέλος α΄ ημιχρόνου

43΄ - ΓΚΟΛ για την Ένωση: Πάλι από κόρνερ κτυπά η ομάδα του Παραλιμνίου. Σε κόρνερ του Κράινζ, ο Φουρτάδο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της δικής του ομάδας.

42΄ - Τρομερή επέμβαση σε κόρνερ του Παναγή σε γυριστό σουτ του Χαραλάμπους.

21΄ - ΓΚΟΛ για την Ανόρθωση: Καρφωτή κεφαλιά του Καραμανώλη μετά από εκτέλεση κόρνερ του Σένσι και η «Κυρία» ισοφαρίζει σε 1-1.

13΄ - Σουτ εκτός περιοχής από τον Χρυσοστόμου, ο Λαζάρ μάζεψε εύκολα.

5΄ - ΓΚΟΛ για την Ένωση: Ο Σέσκο με προβολή έπειτα από εκτέλεση κόρνερ και κακή εκτίμηση από τον Παναγή, ανοίγει το σκορ για τους γηπεδούχους.

Ξεκίνησε ο αγώνας στο «Τάσος Μάρκου»

ΕΝΩΣΗ: Λαζάρ, Οκέκε, Σέσκο, Σάκιτς, Έλλα (90΄ Ντίρα), Κατσιάρης (71΄ Κοσμάς), Σ. Σολωμού (46΄ Ροντρίγκο), Κράινζ, Μουσελιάνι (88΄ Κούρες), Λάτσα (71΄ Δ. Σολωμού), Χαραλάμπους.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Παναγή, Καραμανώλης (81΄ Μπέζους), Μπέργκστρομ, Φουρτάδο, Σεργίου (77΄ Κις), Αμποάκι, Ρόσα, Σένσι, Σόσα (46΄ Ντιόν), Χρυσοστόμου (50΄ Παρούτης), Ηλία (46΄ Βούκιτς).

ΣΚΟΡΕΡ: 5΄ Σέσκο, 43΄ αυτ. Φουρτάδο / 21΄ Καραμανώλης, 49΄ Σένσι, 90+3΄ Βούκιτς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 90+4΄ Κοσμάς / 34΄ Μπέργκστρομ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κωνσταντινίδης Αντώνης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος

VAR: Φελλάς Κωνσταντίνος

AVAR: Τουμάζου Ανδρέας

Παρατηρητής: Σκαπούλλης Χαράλαμπος