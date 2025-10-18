ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χρυσός ξανά ο Παύλος Κοντίδης!

Χρυσός ξανά ο Παύλος Κοντίδης!

Με χρυσό σε καμπ στο Σπλιτ ξεκίνησε η προετοιμασία του Παύλου Κοντίδη για το 2026

Με τον πιο ιδανικό τρόπο ολοκλήρωσε το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας του για το 2026 ο Παύλος Κοντίδης, παίρνοντας το χρυσό μετάλλιο σε προπονητικό καμπ που έγινε στο Σπλιτ. «Είμαι αρκετά ικανοποιημένος. Έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο η προετοιμασία, με τον αγώνα Strozanac Cup, στο οποίο έλαβαν μέρος όσοι ιστιοπλόοι ήταν εκεί για προπόνηση, όπως και νεαροί ιστιοπλόοι που θα λάβουν μέρος στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U21» αναφέρει ο Παύλος Κοντίδης, ευχόμενος και καλή επιτυχία στους Κύπριους αθλητές που θα λάβουν μέρος στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U21.

«Με ικανοποιεί ιδιαίτερα που πήρα το χρυσό μετάλλιο, κλείνοντας αυτό το προπονητικό καμπ» δήλωσε ο δις Αργυρός Ολυμπιονίκης, ο οποίος κέρδισε και τις τρεις ιστιοδρομίες που έγιναν για τους σκοπούς του αγώνα στο Σπλιτ. Σημειώνεται ότι και οι τρεις ιστιοδρομίες έγιναν την ίδια ημέρα, καθώς στην πρώτη μέρα του αγώνα δεν ήταν εφικτό, λόγω αέρα, να πραγματοποιηθούν ιστοδρομίες.

Ο Κοντίδης ήταν στο Σπλιτ της Κροατίας από τις 23 Σεπτεμβρίου και στο διάστημα αυτό είχε την ευχέρεια να δοκιμάσει αρκετά πράγματα. «Βγήκε πολύ καλά η προετοιμασία ενόψει της νέας σεζόν και στη θάλασσα και στη ξηρά με γυμναστήριο και ποδήλατο. Στη θάλασσα νιώθω αρκετά καλά μέσα στο σκάφος. Είχαμε διάφορες συνθήκες, μέρες με πάρα πολλούς ανέμους, αλλά και μέρες με πιο λίγους ανέμους. Δουλέψαμε αρκετά σημεία» σημειώνει.

Μετά το τέλος του προπονητικού καμπ στο Σπλιτ, ο ιστιοπλόος του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού επέστρεψε στην Κύπρο για λίγες ημέρες ξεκούρασης με την οικογένεια του, συνεχίζοντας φυσικά την σκληρή προπόνηση. Αρχές Νοεμβρίου θα επιστρέψει στο Σπλιτ για ακόμη ένα καμπ κι έπειτα θα πάει στη Βιλαμούρα της Πορτογαλίας. «Στη Βιλαμούρα θα υπάρχει πιο δυνατός ανταγωνισμός και θα έχουμε και έναν αγώνα από τις 27 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, ο οποίος θα είναι και ο τελευταίος δυνατός αγώνας της χρονιάς. Έτσι, για ένα ζέσταμα για το 2026» καταλήγει.

 

Super Grand Sponsor του Κοντίδη είναι η Freedom24, ενώ τον στηρίζει διαχρονικά η ΟΠΑΠ Κύπρου ως μεγάλος χορηγός. Τον χορηγούν η Ayia Napa Marina, το Ίδρυμα Λεβέντη και η Πετρολίνα. Υποστηρικτές είναι η Alassia NewShips Management, το Stelios Philanthropic Foundation, η VITA Group και η Hartmann Holdings LTD.

