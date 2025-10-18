ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με εφτά απουσίες κόντρα στον Ολυμπιακό η Λάρισα

Επτά απουσίες θα έχει η ΑΕΛ Novibet κόντρα στον Ολυμπιακό στον κάμπο το Σάββατο (18/10, 17:00).

Στο ντεμπούτο του Στέλιου Μαλεζά η ΑΕΛ Novibet υποδέχεται τον Ολυμπιακό το Σάββατο (18/10, 17:00) στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Οι «βυσσινί» θα έχουν επτά απουσίες, με τους τιμωρημένους Άνχελο Σαγάλ και Γιάνι Ατανάσοφ και τραυματίες τους Θοδωρή Βενετικίδη, Έρικ Φερίγκρα, Νώντα Παντελάκη και Βασίλη Σουρλή. Εκτός έμεινε και ο Κινγκ Φαϊζάλ.

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet:

«Ενόψει της αναμέτρησης της 7ης Αγωνιστικής της Stoiximan Super League, η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο AEL FC ARENA.

Στην αποστολή για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό βρίσκονται άπαντες οι διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές, πλην των τιμωρημένων Άνχελο Σαγάλ και Γιάνι Ατανάσοφ, καθώς επίσης και των τραυματιών Θοδωρή Βενετικίδη, Έρικ Φερίγκρα, Νώντα Παντελάκη και Βασίλη Σουρλή, ενώ εκτός έμεινε και ο «6ος ξένος» Κινγκ Φαϊζάλ.

Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι στη διάθεση του προπονητή Στέλιου Μαλεζά».

