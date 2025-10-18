ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Serie A-7η αγωνιστική: Ξεχωρίζει από το πρόγραμμα το Ρόμα-Ίντερ!

Ξεκινάει και πάλι το ιταλικό πρωτάθλημα, με το Ρόμα-Ίντερ να ξεχωρίζει από την 7η αγωνιστική της Serie A.

Μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, ξεκινάει ξανά η Serie A! Ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις έχουμε για την 7η αγωνιστική, με το Ρόμα-Ίντερ απόψε στις 21:45 να ξεχωρίζει από το πρόγραμμα.

Οι τζαλορόσι θέλουν να συνεχίσουν με θετικά αποτελέσματα και να πάρουν ακόμα μια νίκη, όπως και οι νερατζούρι που θέλουν να σκαρφαλώσουν κι άλλο στην βαθμολογία.

Σήμερα έχουμε ακόμα τρεις αναμετρήσεις, ενώ την Κυριακή συνεχίζεται η αγωνιστική με πέντε ματς, με το Αταλάντα-Λάτσιο να τραβάει τα βλέμματα. Τέλος, την Δευτέρα κλείνει η αυλαία με το Κρεμονέζε-Ουντινέζε.

Η 7η αγωνιστική:

Σάββατο (18/10)

Λέτσε-Σασουόλο 16:00

Πίζα-Βερόνα 16:00

Τορίνο-Νάπολι 19:00

Ρόμα-Ίντερ 21:45

Κυριακή (19/10)

Κόμο-Γιουβέντους 13:30

Τζένοα-Πάρμα 16:00

Κάλιαρι-Μπολόνια 16:00

Αταλάντα-Λάτσιο 19:00

Μίλαν-Φιορεντίνα 21:45

Δευτέρα (20/10)

Κρεμονέζε-Ουντινέζε 21:45

