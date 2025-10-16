H Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρήκε τον χαφ που θα την απογειώσει!

H Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τα τελευταία χρόνια πάει από το κακό στο χειρότερο. Έχει αγοράσει πολλούς παίκτες. Έχει κάνει ένα σωρό αλλαγές. Ωστόσο, ακόμα και έτσι δεν έχει καταφέρει να μπει και πάλι στο δρόμο των επιτυχιών. Να δείξει ότι μπορεί να είναι ανταγωνιστική και να κάνει δύσκολη τη ζωή των άλλων ομάδων.

Τα ονόματα που ακούγονται κατά καιρούς για εκείνη είναι πολλά και διαφορετικά. Άλλες φορές γίνονται πραγματικότητα τα σενάρια. Άλλες φορές όχι. Το καλοκαίρι που πέρασε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε λίγες και ποιοτικές μεταγραφές. Δύο εξ αυτών ήταν από την Premier League. Ο λόγος για τον Ματέους Κούνια και Μπράιαν Μπουεμό. Προς το παρόν κανένας από τους δύο παίκτες δεν έχει κάνει και δεν έχει δείξει το κάτι παραπάνω με τους «κόκκινους διαβόλους».

Πλέον τα σενάρια εστιάζουν σε κάποιον άλλον. Στον Άνταμ Γουάρτον από την Κρίσταλ Πάλας. Ο νεαρός μέσος έχει εξελιχτεί πάρα πολύ τα τα τελευταία δύο χρόνια με τους Λονδρέζους. Οι εμφανίσεις του είναι η μία καλύτερη από την άλλη και δείχνει έτοιμος για το επόμενο βήμα του. Αλλά πέρα από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τόσο η Λίβερπουλ, όσο και η Μάντσεστερ Σίτι τον παρακολουθούν αρκετά στενά.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ολοένα και περισσότερη πίεση στον Ρούμπεν Αμορίμ

Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο που παίζει. Πολλοί φίλοι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχουν ξεκινήσει να χάνουν την πίστη τους προς το πρόσωπο του Ρούμπεν Αμορίμ. Το σύνολο του Πορτογάλου τεχνικού δεν δείχνει να έχει «δέσει» ακόμα. Η εικόνα του δεν είναι καλή. Το ίδιο και η αποτελεσματικότητά του.

Για την ώρα η διοίκηση του συλλόγου τόσο πίσω από κλειστές πόρτες, όσο και δημόσια δείχνει να τον στηρίζει και να είναι μαζί του. Μένει να δούμε αν θα έχει και την ίδια στάση στα επόμενα ματς του συλλόγου που μπορούν να κρίνουν πολλά. Όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για τον σύλλογο και πως θα συνεχίσει!

