Στο τραπέζι της Ανόρθωσης «παίζει» το όνομα του Άμιν Γιουνές

Στο προσκήνιο ο Άμιν Γιουνές για την «Κυρία»

Σε μια κίνηση που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στο μεταγραφικό παζάρι, η Ανόρθωση εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Άμιν Γιουνές, επιχειρώντας μια μεταγραφή με ξεκάθαρο χαρακτήρα υπέρβασης για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής της γραμμής.

Η διοίκηση της ομάδας της Αμμοχώστου βρίσκεται σε επαφές με την πλευρά του Γερμανού ποδοσφαιριστή, διερευνώντας τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας. Πρόκειται για ποδοσφαιριστή με πλούσιο βιογραφικό και σημαντικές παραστάσεις από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπως η Bundesliga και η Serie A, γεγονός που καθιστά την υπόθεση ιδιαίτερα απαιτητική.

Ο Γιουνές αγωνίζεται στην Σάλκε ενώ στο παρελθόν φόρεσε τις φανέλες των Γκλάντμπαχ, Άγιαξ, Νάπολι Αίντραχτ Φρανκφούρτης, Αλ Ετιφάγκ και Ουτρέχτης.

