Πραστίτης: «Η Ανόρθωση είναι ιστορική ιδέα και μια συλλογική συνείδηση»

O πρόεδρος της «Κυρίας», Κυριάκος Πραστίτης ένεκα των εορτών έστειλε το δικό του μήνυμα προς τον κόσμο της ομάδας με ειδικές ευχές αυτός ο χρόνος να είναι ο τελευταίος στην προσφυγιά.

Αναλυτικά:

«Διότι η Ανόρθωση Αμμοχώστου δεν αποτελεί απλώς έναν αθλητικό οργανισμό ή ένα ποδοσφαιρικό σύνολο. Είναι μια ιστορική ιδέα και μια συλλογική συνείδηση, υπεράνω προσώπων, συγκυριών, δυσκολιών και εμποδίων. Μια ιδέα που μας ενώνει και μας καθοδηγεί. Καλή Χρονιά και ας είναι η τελευταία στην προσφυγιά!».