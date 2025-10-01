Υπογράφει το «συμβόλαιο ζωής» με την Άρσεναλ ο Σάκα

Η Άρσεναλ, μετά την επέκταση της συνεργασίας της με τον Γουίλιαμ Σαλιμπά, συνεχίζει τις επαφές με τον Μπουκάγιο Σάκα για να υπογράψει το «συμβόλαιο ζωής», όπως το χαρακτηρίζει ο αγγλικός Τύπος, που θα τον κρατήσει για πάντα στην ομάδα του Λονδίνου.

Τις επαφές αυτές έχει αναλάβει ο αθλητικός διευθυντής των «κανονιέρηδων», Αντρέα Μπέρτα, και πρόθεση του είναι να επεκτείνει το συμβόλαιο του Αγγλου για τέσσερα επιπλέον χρόνια, έως το καλοκαίρι του 2031, σύμφωνα με την εφημερίδα «Daily Mirror».

Ο Ιταλός παράγοντας ήδη είχε την πρώτη του συνάντηση με τον ατζέντη του 23χρονου διεθνή ακραίου επιθετικού και εκτιμάται πως έως το τέλος του 2025 θα έχει βάλει την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο, που θα τον κάνει έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της Premier League, καθώς οι εβδομαδιαίες αποδοχές του θα ξεπερνούν τις 400 χιλιάδες ευρώ!

ΑΠΕ - ΜΠΕ