Συγκλόνισε ο Τιμούρ: «Θα παλέψουμε για να επιβιώσουμε, δεν έχουμε δικαίωμα να αφήσουμε την ομάδα σε αυτή την κατάσταση»

Λόγια καρδιάς από τον προπονητή της Ανόρθωσης Τιμούρ Κετσπάγια ο οποίος μετά τη βαριά ήττα από την Ομόνοια με 5-0 συγκλόνισε με τις δηλώσεις του τονίζοντας ότι η ομάδα θα παλέψει για να επιβιώσει στην πρώτη κατηγορία και ότι ο ίδιος θα παραμείνει όσο η Ανόρθωση τον χρειάζεται, ενώ κάλεσε τους παίκτες να αντιληφθούν ότι δεν πρόκειται για μία μόνο ποδοσφαιρική ομάδα και δεν έχει κανείς δικαίωμα να την αφήσει σε αυτή την κατάσταση.

Αναλυτικά:

«Είναι δύσκολο να μιλήσεις μετά από τέτοιο παιχνίδι και τέτοιο αποτέλεσμα. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι πού έχουμε καταντήσει την ομάδα. Μια μεγάλη ομάδα σαν η Ανόρθωση να είναι σε αυτή την κατάσταση αγωνιστικά και οικονομικά. Δεν είναι ότι ήταν τίποτα νέο για μένα πριν έρθω όταν είχα μιλήσει, αλλά όπως εγώ ένας από τους ανθρώπους της Ανόρθωσης που πέρασα πάρα πολλά με αυτή την ομάδα, σίγουρα θα είμαι εδώ όσο με χρειάζεται η ομάδα για να πετύχουμε αυτά που αν πριν λίγα χρόνια το έλεγε κάποιος δεν θα το πίστευε κανένας αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, η ομάδα θα παλέψει για να επιβιώσει στην πρώτη κατηγορία. Όχι επειδή χάσαμε σήμερα. Βλέπω πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Δεν θέλω τώρα να μιλήσουμε για τα λάθη που έγιναν εδώ και χρόνια που δυστυχώς δεν μαθαίνουμε εδώ και δεκαετίες. Ο μόνος που δεν φταίει για αυτή την κατάσταση είναι ο φίλαθλος κόσμος που παρόλο που χάναμε 5-0 φώναζε Ανόρθωση, Αμμόχωστος και θέλω και οι παίκτες που είναι στα αποδυτήρια να καταλάβουν ότι αυτή η ομάδα δεν είναι ποδοσφαιρική ομάδα και δεν έχουμε δικαίωμα να αφήσουμε την ομάδα σε αυτή την κατάσταση, όσο μπορεί ο καθένας να βοηθήσει πρέπει να βοηθήσει αλλιώς δεν γίνεται. Πιστεύω με τη στήριξη του κόσμου αυτή η ομάδα πάλι θα γίνει πρωταγωνίστρια στο πρωτάθλημα. Ακόμη μία φορά ευχαριστώ στον κόσμο και πιστεύω ότι θα στηρίξει και στη συνέχεια την ομάδα όπως σε όλα αυτά τα χρόνια».