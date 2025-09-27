Τη χρειάζεται για διπλό λόγο

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Όταν για τέσσερις αγώνες δεν έχει πανηγυριστεί νίκη, είναι λογικό να υπάρχει απογοήτευση. Και στην Ανόρθωση αυτή τη στιγμή ψάχνουν ένα ντοπάρισμα που θα βοηθήσει σε πολλά μέτωπα. Το ματς με την Ομόνοια το βράδυ (19:00) της Κυριακής στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» είναι από αυτά που τα οφέλη είναι πολλά, εφόσον κερδηθεί. Εκτός από το γεγονός ότι θα υπάρξει βαθμολογικό ανέβασμα, θα έρθει και ψυχολογική ώθηση στην προσπάθεια που γίνεται και για την οικονομική σωτηρία.

Αλλιώς είναι όταν υπάρχει κατήφεια και προβληματισμός κι αλλιώς όταν υπάρχει χαρά και ευφορία. Αυτοί λοιπόν είναι οι κυριότεροι λόγοι που χρειάζεται την πρώτη της νίκη. Σε αυτό το κομμάτι, της εισροής ρευστού μέσω της πλατφόρμας, επιβάλλεται να ενεργοποιηθούν οι επιφανείς Ανορθωσιάτες ώστε να βοηθηθεί η διοίκηση με τους διακανονισμούς και να αποφευχθούν οι κυρώσεις που θα δυσκολέψουν ακόμη πιο πολύ τα πράγματα στο μέλλον.

Όσον αφορά την προετοιμασία, αυτή ολοκληρώνεται σήμερα, με τον Μιχάλη Ιωάννου να παραμένει αμφίβολος. Δεδομένα εκτός είναι ο τιμωρημένος Φουρτάδο όπως και ο τραυματίας ΕυαγόραςΧαραλάμπους.

Στο μεταξύ, στο στόχαστρο για εμβολιασμό είναι ο 30χρονος Ιταλός μέσος Στέφανο Σένσι και περισσότερα σε αυτό το μέτωπο θα ξεκαθαρίσουν μέσα στο Σαββατοκυριάκο.

