Κοντά σε συμφωνία με τον Στέφανο Σένσι η «Κυρία»

Σε απόσταση αναπνοής από την απόκτηση του Στέφανο Σένσι βρίσκεται η Ανόρθωση, με τις πληροφορίες να συγκλίνουν στο ότι ο Ιταλός μέσος έχει απαντήσει θετικά στην πρόταση που του κατατέθηκε.

Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στη Μόντσα, ενώ στο παρελθόν έπαιξε με την Ίντερ, τη Σαμπντόρια, τη Σασουόλο και τη Τσεζένα.

Για την Ανόρθωση, η επικείμενη προσθήκη του Σένσι αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή ενίσχυση του ρόστερ.

Παρά τις γνωστές οικονομικές δυσκολίες, για άλλη μια φορά η «Κυρία» αποδεικνύει πως μπορεί να προσελκύσει παίκτες με βαρύ βιογραφικό και διεθνές εκτόπισμα, επενδύοντας στην ποιότητα, την προσωπικότητα και την εμπειρία. Στοιχεία που αυτή τη στιγμή, τα έχει ανάγκη το συγκρότημα του Γεωργιανού.

Ο Σένσι έρχεται για να καλύψει τα εμφανή κενά στον άξονα.