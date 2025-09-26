ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

O μονόδρομος για την Ανόρθωση

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΝΕΖΟΣ

O μονόδρομος για την Ανόρθωση

Για πολλούς λόγους, κυρίως ψυχολογικούς

Η Ανόρθωση συνεχίζει να απογοητεύει, με τη νίκη να παραμένει άγνωστη λέξη μετά από τέσσερις αγωνιστικές. Η ομάδα του Τιμούρ Κετσπάγια δείχνει να μην έχει ακόμη αγωνιστική ταυτότητα. Φαίνεται πως ακόμα η χημεία μεταξύ τόσων νέων παικτών δεν έχει έρθει, ενώ επίσης ο Γεωργιανός πρέπει να διαχειριστεί και τους τραυματισμούς.

Η «Κυρία» σχεδιάστηκε από άλλους και καλείται τώρα να βρει συνοχή μέσα στη σεζόν, με τον Κετσπάγια να προσπαθεί να βάλει τάξη. Από πλευράς διοίκησης, η εκπρόσωπος Τύπου, Στέλλα Μάρκου, εξέφρασε ανοιχτά τη δυσαρέσκεια, υπογραμμίζοντας πως η κακή εικόνα δεν δικαιολογείται, ακόμη κι αν υπάρχει οικονομική πίεση – ειδικά «όταν ο κόσμος γεμίζει το γήπεδο».

Επόμενο εμπόδιο είναι η Ομόνοια, την ερχόμενη Κυριακή (19:00) στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», με το τρίποντο να μοιάζει πλέον μονόδρομος για πολλούς λόγους,, κυρίως ψυχολογικούς.

 

