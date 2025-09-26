Επιστροφή Χαραλάμπους στον Ολυμπιακό Λευκωσίας με τη μορφή δανεισμού

Ο Στέφανος Χαραλάμπους επιστρέφει στον Ολυμπιακό Λευκωσίας, την ομάδα με την οποία ανδρώθηκε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των μαυροπράσινων:

«Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας με την Ανόρθωση Αμμοχώστου για τον δανεισμό του 26χρονου Κύπριου μέσου Στέφανου Χαραλάμπους μέχρι το τέλος του έτους.

Ο Στέφανος φόρεσε με επιτυχία τη φανέλα του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ την τριετία 2020–2023, καταγράφοντας σημαντικές παρουσίες και συμβολή στην ομάδα μας.

Τον καλωσορίζουμε ξανά στη μεγάλη οικογένεια του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ και του ευχόμαστε Υγεία, Δύναμη και κάθε Επιτυχία με τη φανέλα της ομάδας μας!»