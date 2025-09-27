Τέσσερις αλλαγές από Ιδιάκεθ - Οι ενδεκάδες στο Krasava ENY - ΑΕΚ

Δείτε ποιους επέλεξαν στην αρχική τους ενδεκάδα οι προπονητές της Krasava ΕΝΥ και της ΑΕΚ, Τσέντομιρ Γιανέφσκι και Ιμανόλ Ιδιάκεθ, για τον μεταξύ τους αγώνα που αρχίζει στις 19:00.

Η ενδεκάδα της ΕΝΥ: Ζάντρο, Κυριάκου, Ντε Λούκας, Ντα Γκράτσα, Χριστοδούλου, Ντε Ιριόντο, Πάνκοφ, Μπαχάσα, Nτο Κούτο, Τσεμπάκ, Τρούγιτς.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Εκπολό, Σαμπορίτ, Μιλίτσεβιτς, Χάιρο, Λέδες, Πονς, Ροντέν, Ιβάνοβιτς, Ρούμπιο, Μπάγιτς

Σε τέσσερις αλλαγές προχώρησε ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ, με τους Σαμπορίτ, Χάιρο, Ρούμπιο και Μπάγιτς να παίρνουν τις θέσεις των Ρομπέρζ, Ναλί, Μιραμόν και Καμπρέρα.