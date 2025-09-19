ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μήνυμα Κετσπάγια: «Ο ιστορικός φοίνικας θα αναγεννηθεί και θα πετάξει πάλι δυνατός»

Δημοσιευτηκε:

Μήνυμα Κετσπάγια: «Ο ιστορικός φοίνικας θα αναγεννηθεί και θα πετάξει πάλι δυνατός»

Γραπτή δήλωση από τον Τιμούρ Κετσπάγια στο πλαίσιο της νέας προσπάθειας που γίνεται για οικονομική ενίσχυση της ομάδας

Αναλυτικά το μήνυμα του προπονητή της «Κυρίας»: 

«Με την σκέψη στραμμένη στο ιστορικό μας παρελθόν με σεβασμό στο παρόν στοχεύοντας σε ένα καλύτερο και ελπιδοφόρο αύριο αγκαλιάζουμε και στηρίζουμε την προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων.

Μέσα από δυσκολίες, δοκιμασίες, και μέσα από τις στάχτες του ο ιστορικός φοίνικας θα αναγεννηθεί και θα πετάξει και πάλι δυνατός προς στο μέλλον.

Δηλώνουμε όλοι και όλες παρόντες ! Για την Ανόρθωση για την ιστορία μας, για τον υπέροχο μας κόσμο, ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΑΣ!»

Τιμούρ Κετσπάγια

 

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗ

