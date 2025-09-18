Ανόρθωση: «Μόνη ΠΟΤΕ, μαζί θα τα καφέρουμε»

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: όλοι μαζί προχωρούμε για να σώσουμε την Ανόρθωση. Δεν πρόκειται πλέον για λόγια, αλλά για πράξεις.

Με συντριπτική πλειοψηφία, τα μέλη ζήτησαν από τη Διοίκηση το άμεσο άνοιγμα πλατφόρμας εισροής χρημάτων, προκειμένου να στηριχθεί η προσπάθεια αποπληρωμής των σημαντικών οφειλών που βαραίνουν την ομάδα από το παρελθόν. Οφειλές που την έχουν οδηγήσει σε δυσμενή θέση και την καθιστούν αντιμέτωπη με βαριές τιμωρίες. Όπως δεσμεύτηκε χθες η Διοίκηση της Ανόρθωσης, η πλατφόρμα βρίσκεται στην τελική φάση προετοιμασίας και θα ανέβει εντός της ημέρας, με λεπτομέρειες να ανακοινώνονται αργότερα.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται το πρόγραμμα Supporters, το οποίο προσφέρει μια σταθερή μηνιαία «ανάσα» αφού τα μέτωπα που παραμένουν ανοιχτά είναι πολλά. https://anofc.co/1911

Παράλληλα, η Διοίκηση προχωρά και στην ολοκλήρωση των διαδικασιών που αφορούν το ομόλογο, με στόχο να επανέλθει σύντομα με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες.

Μόνη ΠΟΤΕ. Είμαστε η Ανόρθωση, ερχόμαστε από την Αμμόχωστο και μαζί θα τα καταφέρουμε